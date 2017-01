Estela de Carlotto pide la renuncia de Gómez Centurión

Fotos Estela de Carlotto pide la renuncia de Centurión

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió la renuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, luego de que el funcionario negara que en la última dictadura haya habido un genocidio y afirmara que el número de desaparecidos ronda los 8000 y no los 30000 como sostiene la organización.

La titular de Abuelas consideró que la Justicia "debería investigar" al titular de la Aduana por "apología del delito". "Espero que el Presidente tome medidas porque la sociedad lo va a repudiar", señaló.

Las declaraciones de Gómez Centurión

"Si usted dice que fueron treinta mil cuando fueron ocho mil, ¿qué está diciendo? Cuando lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras", dijo Gómez Centurión en el programa de Luis Novaresio Debo Decir.

Además, en su rol de ex combatiente de la Guerra Malvinas, reveló que no siente odio ni rencor por el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, promotor del enfrentamiento ante Gran Bretaña.

"Galtieri es el protagonista más de una historia" y añadió: "Tengo 58 años y he vivido los protagonistas más insólitos". Insistente, Novaresio dijo: "Pero, ¿qué siente por Galtieri?". La respuesta del funcionario no fue la esperada: "No tengo un sentimiento por Galtieri."

A su vez, la periodista Romina Manguel le preguntó: "¿No cree que Galtieri fue parte de un plan genocida?", Centurión: "No, yo no lo creo" y añadió: "No creo que el gobierno de facto haya sido un plan sistemático de desaparición".

Por declaraciones similares, el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido debió renunciar por las mismas presiones de Abuelas de Plaza de Mayo y por el flaco respaldo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hará Gómez Centurión?