Terminó la novela del verano: Montoya firmó hasta 2021 con Sevilla

Fotos Montoya firmó hasta 2021 con Sevilla

Hoy 15:58 -

Walter Montoya firmó ya su contrato con el Sevilla y él mismo anunció la oficialidad de su fichaje en las redes sociales. El jugador argentino rubricó su vinculación hasta 2021, no sabe aún si jugará de inmediato a las órdenes de Jorge Sampaoli o lo hará cedido en Rosario Central debido a la ausencia de una ficha de extracomunitario libre en Nervión: "Faltan detalles para ver si es ahora o en junio, pero de todas maneras las dos opciones para mí van a ser geniales".

El Sevilla trata de acelerar la marcha de alguno de sus extracomunitarios que no cuentan con minutos. Tanto Kiyotake como Ganso, con ofertas firmes sobre la mesa, podrían dejar su plaza a un futbolista que pidió el propio técnico para reforzar su medular: "Pude hablar con él, que te llame un técnico es algo importantísimo, aunque luego deba ganarme con trabajo el hecho de ser titular o no. Fue una charla corta, me dijo que me quería aquí en el Sevilla".

De esta forma, el futbolista esperará hasta el último instante para conocer su destino inmediato. "Traje ropa por si me quedo", incidió en su llegada a Sevilla hoy. Su futuro queda unido a la capacidad del club sevillista por encontrar acomodo a sus piezas secundarias a falta de 24 horas para el cierre del mercado.