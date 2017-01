CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Enero 2017

31/01/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 POR AMARTE ASÍ

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.15 ADDA,AMAR DESPUÈS DE

AMAR

22.30 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA,AMAR DEPUÈS DE

AMAR (CONTINUACIÓN)

23.15 DESPEDIDA DE SOLTERO

00.15 DIARIO MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:

LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA):

INDEPENDIENTE VS. COMUNICACIONES

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINO

14.00 NOTICIERO 7 “1RA EDICION”

15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. SAN MARTÍN ®

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

19.30 ARABESC

20.00 CHIKUCHI

20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 “2DA EDICION”

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.37 EL GRINCH

09.49 UNA CHICA SIN LÍMITES

11.46 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX

PAN

12.18 TRES SON MULTITUD

14.38 DUPLICIDAD

17.10 LÍNEA DE EMERGENCIA

19.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

22.00 LA MOMIA REGRESA

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

08.00 DOCE DEL PATÍBULO

10.45 ESTE ES ELVIS

12.40 ÚLTIMO RECURSO

16.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

21.00 VIVEN

23.25 LA PANTERA ROSA

23.55 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS

TNT

08.06 AMIGOS SALVAJES 3

09.27 EL CÓDIGO DEL MIEDO

11.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

12.52 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

14.26 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

16.27 JACK, EL CAZAGIGANTES

18.36 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

21.01 HASTA QUE TE CONOCI

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

00.43 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.38 LA ÚLTIMA BALA

STUDIO UNIVERSAL

09.30 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS

11.15 FALDA REBELDE

13.10 DE BODAS Y MENTIRAS

15.25 FULLSCREEN

15.55 CAPITÁN AMÉRICA

18.05 ANACONDA

19.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

21.00 EL AVISPÓN VERDE

22.35 UN DESMADRE DE VIAJE

24.35 STAR TREK V. LA ÚLTIMA FRONTERA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: TRUCOS

TEATRALES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: LA HISTORIA

OFICIAL

11.00 HOUSE: JUEGOS

12.00 HOUSE: UNA GRAN MENTIRA

13.00 CHICAGO P.D: EL BAILE DE LA PRISIÓN

14.10 HAPPY GILMORE

16.00 HOUSE: CONGELADO

17.00 HOUSE: NUNCA CAMBIES

18.00 CHICAGO P.D: NO ENTIERRES ESTE

CASO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: LAS

SOMBRAS DEL PADRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EL

PRÓXIMO CAPÍTULO

21.00 CHICAGO P.D: NO LEAS LAS NOTICIAS

22.00 SALVAJES

24.40 CHICAGO P.D: NO LEAS LAS NOTICIAS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON

LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI,

PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO

DE CINE ANIME, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE

NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.





CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/02 - 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

RESIDENT EVIL (2D): TERROR,

ACCIÓN. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:30

ASSASSIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02 17:00 (Subt)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02- 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D): TERROR,

ACCIÓN. (+16 años)

HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A

VERME (2D): DRAMA (+ 13

AÑOS)

HOY AL 01/02 - 16:20 (Cast) 18:30

(Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+

16 AÑOS)

HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50

(Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY AL 01/02 - 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00

(Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/02- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

BELLEZA INESPERADA

(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA

20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-

TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10