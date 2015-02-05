CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Enero 2017
A LAS 22.15 ADDA,AMAR DEPUÈS DE AMAR
Por El Liberal
31/01/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 POR AMARTE ASÍ
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.15 ADDA,AMAR DESPUÈS DE
AMAR
22.30 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA,AMAR DEPUÈS DE
AMAR (CONTINUACIÓN)
23.15 DESPEDIDA DE SOLTERO
00.15 DIARIO MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 A TODO O NADA - ESPECIAL:
LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA):
INDEPENDIENTE VS. COMUNICACIONES
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINO
14.00 NOTICIERO 7 “1RA EDICION”
15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. SAN MARTÍN ®
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
19.30 ARABESC
20.00 CHIKUCHI
20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 “2DA EDICION”
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.37 EL GRINCH
09.49 UNA CHICA SIN LÍMITES
11.46 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX
PAN
12.18 TRES SON MULTITUD
14.38 DUPLICIDAD
17.10 LÍNEA DE EMERGENCIA
19.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
22.00 LA MOMIA REGRESA
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
08.00 DOCE DEL PATÍBULO
10.45 ESTE ES ELVIS
12.40 ÚLTIMO RECURSO
16.00 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
21.00 VIVEN
23.25 LA PANTERA ROSA
23.55 PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS
TNT
08.06 AMIGOS SALVAJES 3
09.27 EL CÓDIGO DEL MIEDO
11.00 AMIGOS CON BENEFICIOS
12.52 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
14.26 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
16.27 JACK, EL CAZAGIGANTES
18.36 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
21.01 HASTA QUE TE CONOCI
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
00.43 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.38 LA ÚLTIMA BALA
STUDIO UNIVERSAL
09.30 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS
11.15 FALDA REBELDE
13.10 DE BODAS Y MENTIRAS
15.25 FULLSCREEN
15.55 CAPITÁN AMÉRICA
18.05 ANACONDA
19.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
21.00 EL AVISPÓN VERDE
22.35 UN DESMADRE DE VIAJE
24.35 STAR TREK V. LA ÚLTIMA FRONTERA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: TRUCOS
TEATRALES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: LA HISTORIA
OFICIAL
11.00 HOUSE: JUEGOS
12.00 HOUSE: UNA GRAN MENTIRA
13.00 CHICAGO P.D: EL BAILE DE LA PRISIÓN
14.10 HAPPY GILMORE
16.00 HOUSE: CONGELADO
17.00 HOUSE: NUNCA CAMBIES
18.00 CHICAGO P.D: NO ENTIERRES ESTE
CASO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13: LAS
SOMBRAS DEL PADRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EL
PRÓXIMO CAPÍTULO
21.00 CHICAGO P.D: NO LEAS LAS NOTICIAS
22.00 SALVAJES
24.40 CHICAGO P.D: NO LEAS LAS NOTICIAS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON
LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI,
PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO
DE CINE ANIME, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE
NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/02 - 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
RESIDENT EVIL (2D): TERROR,
ACCIÓN. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:30
ASSASSIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02 17:00 (Subt)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02- 19:30 (subt)
RESIDENT EVIL (3D): TERROR,
ACCIÓN. (+16 años)
HOY AL 01/02 - 22:00 (Subt)
UN MONSTRUO VIENE A
VERME (2D): DRAMA (+ 13
AÑOS)
HOY AL 01/02 - 16:20 (Cast) 18:30
(Cast)
NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+
16 AÑOS)
HOY AL 01/02 -20:40 (Cast) 22:50
(Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY AL 01/02 - 17:00 (Cast)
VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 19:10 (Subt) 22:00
(Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/02- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
BELLEZA INESPERADA
(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/02 - 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA
20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:00
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-
TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10