FÚNEBRES | 31 de Enero de 2017

- Mario Alberto San Pablo (La Banda)

- Carlos Mario Navelino

- Palmira Martínez (La Banda)

- Iván Leonardo Vásquez (La Banda)

- Hebe Marcos de Beltrán (Clodomira)

- Luis Telésforo Morales

- Luis Roberto Barrionuevo (La Banda)

- Luis Alberto Neinoso

- Isabel Cabrera (Bs. As.)

- Sabina del Carmen Oconor

- Videlma Virginia Ávila

ANTÓN, JORGE ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/1/17|. Estarás siempre en el corazón de tus hijos Peggy Antón y flia., Mabel Antón y Omar Antón y flia., y su hermana Angela Antón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de dicha Ciudad.

ANTÓN, JORGE ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/1/17|. Abuelo querido vivirás siempre en el corazón de tu nieta. Dorys Mariela Farías, tu nieto politico Pablo Cejas y tus bisnietas Agustina y Virginia Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en Buenos Aires.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Que el Señor te reciba en su inmensa misericordia y brille para él la luz que no tiene fin. Su concuñado Juan Norberto Sosa y sus sobrinos Andrés, María Belén y Esteban, su hija politica Roxana y nieta Zaira participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Dolores, Antonio y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Antonio Cinquegrani, su esposa María Marta Carbonel y sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna participan con dolor el fallecimiento del papá de su amiga Daniela.

ÁVILA, VIDELMA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposo Carlos Everto Véliz, sus hijos Sole, Lucas, Emi, sus nietos Thiago y Martina, su madre Virginia Argañaraz, sus hermanos y hermanos políticos Catalina, Mary, irma, Mirta, Gringo, Chichi y Negro, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemen. La Piedad. HAMBURGO SEG. EMPRESA SANTIAGO.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino. Su hijo Carlos Brao, hija pol. Graciela Micaela Gómez de Brao y sus nietos que nunca te olvidarán Milagros, Lucas y Maximiliano Brao participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su hermana María Alicia Brao Vda. de Gómez y sus hijos Aldo Federico y Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dlor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su hermano José, sus sobrinos Mónica, Vanina, Adriana y Belén con su respectivas flias., participan el inesperado fallecimiento de su tío "Papi", rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Norma, sus hijos Claudia, Hernán, Andrea y Luis y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus hermanos políticos Oscar Ávila y Moña Utrera; sus sobrinos Horacio, Santiago y Leticia; Mariano y Constanza y su sobrino nieto Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su hermana política Norma Ávila y su esposo Miguel Ángel Carpio, sus sobrinos Miguel Ángel, Mónica Patricia Carpio y Graciela Carabajal, sus sobrinos nietos Sergio Miguel y Juan Emilio Carpio, María Valentina y María Emilia Autalán, bisnietos Lautaro, Alfonsina y Constantino Carpio participan con pesar su fallecimiento.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que el señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Su sobrina Andrea Morales, su esposo Luis Jiménez, sus hijos, Luis e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. El personal jerarquizado, administrativo, técnico y de maestranza de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero de trabajo Lic. Jorge Edgardo Brao, se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Hugo Maldonado, sus hijos Hugo, Myriam, Gabriel, Claudio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su amigo Mario Ledesma e hijas Emma, Adriana y Carolina con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Papi y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos de su hija política Magui, Graciela Quiroga, Rosa (Tota) Kairuz, Juana (Pori) Rojas, Graciela Paz y Liliana Miana participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial, elevando oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Los compañeros de trabajo de Recursos Hídricos de su hijo Lic. Jorge Brao participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Raúl Jacinto Bravo (Hashi) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de causa Jorge. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Salomón Mattar y flia. acompañan con dolor el fallecimiento de Papi y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin de Infantes Municipal Nº 15 participa con dolor el fallecimiento del suegro de su compañera Micaela Gómez de Brao.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Gustavo y Mariana Rojo, sus hijos Ignacio, Juan y Santiago participan el fallecimiento del padre de sus amigos Jorge y Magui Brao. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. Martín Eduardo Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Lic. Jorge Brao en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Gracias por tanto cariño, Papi, descansa en paz. Maximiliano Rodríguez, Adriana Ragne y flia. acompañan a sus queridos amigos Martín, Noe y Almendra en este doloroso momento.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Luis Enrique Dorigón y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Jorge en tan doloroso momento.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. Gallego Raúl Edgardo y el Ing. Salomón Oscar Lafi participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Los compañeros de su hijo Jorge de la Gerencia Estudio y Proyecto de la DIOSSE participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Los compañeros de su hijo Jorge de la Gerencia de Obras por Contrato de la DIOSSE participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Pablo Álvarez, su esposa Rita Galván y sus hijas Barbara y Nuria, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Exequiel Díaz y familia participan con hondo pesar de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Luis Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. José Guido Gigli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Lic. Jorge Brao. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. El Sindicato Hidrosanitarista, los compañeros de su hijo Jorge: José Luis Moreno, Carlos Alberto Melián, Gastón Romero, Simeón Giménez, Roque Bairos, Gerardo Carabajal, Carlos Ríos, Ramón Brandán, Julio Gerez y otros participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. La barra de amigos de tu hijo Jorge y tuyos; Flaco Ortiz, Roque, Ramón, Loco Contreras, Gustavo, Vicki, Jorge Ferrero, Pablo y Bebote Ruiz, Jorge Lopez y quien ya nos dejó en este mundo Arq. Nicolás Pasarella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Compañeros de trabajo de su nuera: Ing. Magui Baudano; Ing. Liliana, Toño, Díaz, Cecilia, Viviana, Michi, Julio, Diego, Héctor, Hugo, Ramón, Goitea, Mari, Jorgelina, Jorgeli, Homa, Rana, Navarrete, Carlos, Cano, Miguel, Gustos, Lucas, Unzaga, Gómez, Rita, Ritiña, David, José, Iris y Leo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. Juan Carlos Lencina y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Jorge y ruegan oraciones en su memoria. "Querido Papi" Brao, siempre estarás presente en nuestra memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Jorge López, su esposa Silvia Lencina e hijos Diego, Manuel y David participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Jorge y suegro de Magui. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Pedro Bravo y flia., participan el fallecimiento del buen vecino y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Maga Baudano de González, sus hijas Susana y Kika con sus respectivas flias., acompañan a Jorge, Magui y Rosarito por tan irreparable pérdida, ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Humber, Ceci, Negro, Mirta, Luis, Bruno, Juan, Sume, Facu, Anto y Agostina acompañan en su dolor a Jorge, Magui y Flia. Brao.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá. Sus consuegros Roberto Gómez y Amanda Bouché de Gómez, sus hijos Marcela, Micaela y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. ¿Porqué buscan entre los muertos al que está vivo? Roberto Martín Gómez, su esposa Daniela Cejas de Gómez y sus hijos Martina y Francisco acompañan a su hermano político Carlos Brao y flia., ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. CPN. José Federico Trejo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Gustavo Nazario y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Luis Humberto Villavicencio y familia participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Quique Milanesi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Rafael Ledesma, Silvia Bazán de Ledesma y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de Martín y Juan Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. Alcides Giordana y familia participan el fallecimiento del padre del Lic. Jorge Brao y lo acompañan en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo, acompañan con pesar a todos los familiares del estimado Papi Brao. Elevan oraciones en su memoria.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Nilda Montenegro de Lezana, Santiago Lezana y Carmen Montenegro, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. La Comisión Directiva del Club Red Star participa su fallecimiento y acompaña a su nieto Germán Brao en el dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ing. Gustavo Díaz y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Jorge y padre político de Magui y acompañan a toda su familia en este dificil momento.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus hermanos políticos: Olga, Berta, Estela, Georgina y René con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus tíos Celia Sosa y Jorge Umaño; sus primos David Umaño y flia.; Graciela Umaño de Elwart y flia.; Ariel Umaño. Ruegan a Dios una pronta resignación para su familia.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Sus tías Juana Sosa de Lizárraga, Alba Sosa de Suárez, María Celia Sosa de Umaño, Sara Sosa de Juárez y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su meomria.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Electrocentro S.R.L. Directivos y personal participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en sumemoria.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Luis José Vella y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su mujer Edy y familia en este momento de dolor.

DÍAZ, GUILLERMO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus hijos Ariel, Mariana, Andrea, h. pol. Silvia, José, Cachito, nietos Agustín, Martina y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhum,. en el cem. Parque El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga, Mirta Suasnábar, sus hijos Dra. M. Soledad, Lic. Facundo A. y Dr. Ignacio A. Juárez Quiroga participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino. Que su alma descanse en paz.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Rocío Díaz Yolde, Carlín Díaz Yolde participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mariana, a su hermano y flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Mario Urquiza y flia., participan con dolor el fallecimiento del amigo Luis. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Manuel D. Manfredi, su esposa Norma Coronel, sus hijos, hija política y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Luis, vecino y amigo de toda la vida, descansa en paz. Sus restos fueron sepultados ayer.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Juan D, Manfredi, su esposa Dory Ayunta, sus hijas, hijos políticos y nietos despiden con profundo dolor al amigo y vecino de toda la vida, querido Luis que Dios te dé el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados ayer.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Gringo Ledesma, Liliana Corvalán, sus hijos Anahí, Rocky, Ximena y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de sus amigos Ariel, Mariana y Andrea. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Cr. Daniel Alfredo Nasif e hijos participan el fallecimiento de su amigo Lucho y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Carlos Gómez participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lucho y acompaña a su hija Mariana y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Lucho querido que Dios te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Sus compañetos de trabajo de la Caja Social: Susana Carmona, Raquel Beltrán, Fernanda González, Fabiana González, Rocío Díaz Yolde, Carlitos Gómez, Ramón Bravo y Karina Catán acompañan con profundo dolor a su hija Mariana y a toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. El Sr. administrador y sub-administrador de la Caja Social de Santiago del Estero, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable compañero de trabajo. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. CPN. Ricardo Rubio participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Mariana y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus compañeros del Dpto. Créditos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mariana y demás familiares en estos momentos de hondo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. CPN. Ricardo Rubio participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Mariana y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su esposa, hijos, h. pol. nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. Pque. de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus hermanos políticos Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones y su sobrina Catalina María Lugones Espeche participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mae y a todos sus hijos Adrián, Cecilia, Rosario, Felpi, María Eugenia, Fernanda y Fabiola en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Más que un tío, mi mejor amigo. Su sobrino Bocha Martínez y flia. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su sobrino Negro Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su primo hermano Luis José Vella, sus hijos Luis Edmundo y familia acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria y que Dios lo reciba en sus brazos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Ya está en el Cielo gozando de la eternidad junto al Padre Celestial". Sus primos hermanos Negro Vella, Carlos Vella y su esposa Mary; sus hijas Cristina y Marcela Vella y sus respectivas familias acompañan a su esposa, hermana, hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. ¡Señor, ya está ante ti, recíbelo en el Reino de los bienaventurados!. Su prima Perla Vella de Gómez y su sobrino José Eduardo Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas, hijos políticos, esposa, hermana y demás familiares. Ruegan oraciones en su inolvidable memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus primos hermanos Luis Vella y flia; Nena Vella y flia; Chicho Llapur, Gladys Vella e hijos, participan con profundo pesar su partida y acompañan con mucho cariño y oraciones a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Santiago Barroso y Guadalupe Rottjer participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Martín Rottjer y Ana María Arce, su hijo Martín Federico participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Dres. María José Nallar y Raúl Antonio García acompañan con profundo dolor a Chuchú, Fernanda y su gran amiga Felpi en la pérdida irreparable de su papá Carlos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sra. Sylvia Monti y su hijo José Horacio Bruchman participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Monona Montes de Oca de Lezana, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Las amigas de su esposa Mae Lugones: Mariluy, Malena, Lucrecia y Marcela Arredondo Montes de Oca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Luis Enrique Dorigón, su esposa Adalí Lezana, sus hijas y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Contador Juan D. Berrnardo Roitman y familia acompaña en el dolor a los familiares por la desaparición física del amigo y correligionario.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Luis Manuel Espeche y María Elisa Paz de la Garma; sus hijos José Luis, Nanny, Lucía y Juan Manuel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Alicia Carrasco, su madre Gringa Liendo de Carrasco y su hija Lucía Matonti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Cecilia López Pasquali y sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Clarita López Pasquali de Araya y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos acompañan a esposa, hijos, nietos y demás familiares, ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Ana María Castiglione, sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y José Martín Cesca acompañan a sus hijas y nietos en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Juan Alende, su esposa Josefina Diehl y sus hijas participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan y acompañan con cariño a Mae y a toda la familia.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Natalio de la Llama, Diana Josefina Verges y sus hijos SIlvina, Gonzalo y Rosario lamentan profundamente su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Olga Fiad, sus hijas Leisa y Marcela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino Carlitos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Alejandra Argibay, sus hijos Agustín, Milagros y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Héctor Campitelli (a) y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos en este doloroso momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Cayo, Tere Lugones e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Facundo y Viejo Pérez Carletti participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su querido amigo Javier Rottjer.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Hoy nuevamente el Rugby del Santiago Lawn Tennis Club se viste de luto. Se nos fue Carlos Navelino, no fue jugador pero en la década de los 70 junto a Jorge F. Castro conformaron y sin ofender a nadie, el principio de la Nueva Dirigencia del Rugby de nuestra Institución. Carlos fue en muchos casos un amigo, un hermano y hasta un padre para algunos. Como vice presidente, siempre atento y acompañando al equipo desde sus principios cuando iniciamos nuestra competencia en la URT con " La Bordadora " y hasta el día de hoy viendo desde su retiro todos los partidos que jugábamos de local, en silencio y con mucha admiración. A pesar de estar alejado de la dirigencia, siempre decía que se sentía parte de todos estos logros y del presente del Rugby del Santiago Lawn Tennis. Hoy ya estarás en la mesa de otro tercer tiempo, con Dany Pujol, Esteban Moline, Ribecca, Kito, Bonanza, Bachicha, Maitre, Buri y otros que compartieron viajes, derrotas y triunfos, pero por sobre todas las cosas esa AMISTAD que nos da el Rugby. "GRACIAS CARLITOS " por todo lo que en tu medida le diste al Club. Te vamos a extrañar! La Subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Amigas de su hija Felpi: Sara Pinto de Alcaide, Marta Lezana de Bonacina, Gracila Viaña de Avendaño y Vicky Scocozza de Cosci, aprticipan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia en tan doloroso momento. elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Gustavo Nazario y María Luisa Nallar, sus hijos María Luisa, Federico y María del Huerto; su hijo político Roberto y su nieto Gerónimo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos y los acompañan en este doloroso momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Dante Luis Hernández y Gabriela Rufino, sus hijos Maria Florencia, Luis Maria y Delfina Maria acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Martha Danela de Rufino, sus hijos Gabriela y Luis, Maria y Miguel, Nicolás y Belén y sus nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan con dolor oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Las amigas de su hijo Felipe Navelino del Grupo de Oración Padre Pío participan su fallecimiento y rogamos por su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de su amigo Carlos. Ruega oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos Maria Josefina y Livio Yocca, Eduardo y María José Fornasari y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Felpi y flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Rodolfo Amestegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias participanncon dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez Abal y flia., acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán y Magdalena y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Lastenia Medrano, sus hijos y nietos participan y acompañan con cariño a Mae y sus hijos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos y nietos participan y acompañan con cariño a Mae y sus hijos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Pocholo Salomón, Elsita Colomer, sus hijos y nietos participan y acompañan con cariño a Mae y sus hijos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Susana Carol Posse, sus hijos Javier, Milagros, Victoria, María Susana y flias, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto y Facundo Tragant Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Mercedes Beltrán, sus hijos Josefina, Diego e Hilaria y flias. participan su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Angélica Degano y Omar Jugo y sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía Jugo Degano despiden a Carlos y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Elsa Marta Paz de Navelino, sus hijos Pbro. Héctor Eduardo Navelino, Marta e Isabel participan con dolor su fallecimiento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Enrique Rottjer, Isabel Navelino, sus hijos Enrique, María, Emilio Darriaux, Santiago y María Maza, sus nietos Catalina y Benjamín Rottjer, Emilio y Juana Darriaux, Martina Rottjer participan con dolor su fallecimiento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Juan Delibano Chazarreta, Ana Navarro y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano participan con dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Chuchú y ruegan resignación para sus hijas.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. María Angélica Aragonés y María Fernanda Morelli e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. José Antonio Álvarez y María Celeste Medina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Mujeres Radicales Z participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y correligionario, acompañan a Fernanda y su familia en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana y sus respectivas familias acompañan a Mae e hijos con cariño.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Graciela C. de Juárez y Elena Rivero participan el fallecimiento del apreciado amigo don Carlos y acompañan en el dolor a su hija Fernanda y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos: Lucas y Natalia Aguido; Juan Pablo y María Esperanza Lorefice; Javier y Milagros Ordóñez; sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juan Cruz y Manuela participan el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a esposa, hijos y familias.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Marita Kanter e hijas Julia, Raquel, Cecilia y Susana participan con pesar su fallecimiento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Tommy Paz y Tito Paz participan con dolor el fallecimiento del amigo do Carlos y acompañan a su hija Fernanda en este difícil momento.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su correligionario y dilecto amigo Carlos y acompañan a su estimada familia con el cariño de siempre en estos tristes momentos. Elevan plegarias por su descanso eterno.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica y María del Carmen Montenegro, Sebastián Gordon y sus respectivas familias y Lucas Coronel Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este pesar.

NEINOSO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus hijos Alberto, Fabián, Carlos, Adriana, h. pol. Liliana, Claudia, Dora, Víctor, nietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en cement. Parque El Descanso- Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

OCONOR, SABINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus hijos José y Orlando Oconor, sus hermanos Antonio, Miguel, Jacinta, Jesús, Florio y Morocha, su cuñada María, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Famatina, dpto Guasayán. Casa de duelo A. del Libertador 464 Bº Libertad. NORCEN.- SEPELIO SANTIAGO.

ALOMO, NORMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/16|. Tu ausencia es infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Tu esposo Buby, tus hijos Alberto y José, tus nueras Jésica y Milena y tus nietos Santiago y Guadalupe invitan a la misa a celebrarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Hace 2 años partiste de este mundo y hasta ahora sigo extrañándote como el primer día. No puedo creer que te hayas ido tan rápido de este mundo y me duele mucho tu ausencia, por eso es que hasta ahora no logro acostumbrarme a estar sin ti. Que descanses en la paz del Señor y que tengas la dicha de compartir su gloria eterna. Su compañera de la vida Zully Villalba invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Supiste conquistar el corazón de muchas personas con la bondad tan grande que te caracterizó y te damos gracias por haber sido tan buen padre, compañero, amigo. A 2 años celebramos este día con una oración al cielo por su alma. Nunca te olvidaremos. Te extrañamos y amamos. Tus hijos en el afecto: Claudio, Ricardo, Daniela y nietos en el afecto: Ale, Ago, Valle, Mili, Jonathan, Milo y tus cuñados y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Viejo querido, dos años ya de tu ausencia. Aún no logro comprender porque Dios no te dio la oportunidad de disfrutar de tu nieto, se te extraña muchísimo. Tu hijo Chiki, su Sra. Laura y tu nieto Itzae invitan a la misa hoy a las 21 en Catedral Basílica.

ULIANA DE CANO, GLADI NILDA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Madre querida, hoy hace dos años que no estás físicamente junto a nosotros, pero sigues presente todos los días de nuestras vidas. Te amaremos por siempre. Sus hijos Tere, Carlos y Beatriz y Roly, sus nietos Fernando y Noelia, Pablo, Luciana y Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco.

La Banda

----------------------------------------

ADAMO, CLODOMIRO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Tu infinito amor y bondad por el prójimo te caracterizaba siempre. ¡Qué legado nos dejaste! ¡Cómo olvidarte! Tu familia que nunca te olvidará. Hermanos, hermanos políticos y sobrinos ruegan una oración en su memoria y acompañan a Luisa, sus queridos hijos y nietos en este profundo dolor.

BARRIONUEVO, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposa Bety, su hijo Gonzalo Nicolás, hnos. Beatriz y Gladis demás flia. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cem. La Misericordia. Serv. Hamburgo Cia de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JORGE, RAÚL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/17|. Pilo Jozami, su esposa Mary Canllo y Jorge Francisco Jozami y flia., acompañan en estos difíciles momentos a su hijo José Luis. Elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Julián Canllo, Celina Rocha, Joji, Dr. Julián Canllo y Sra., Ernesto y Miguel Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su hijo Ariel Jorge Martínez, Hnos. Jorge Martínez y Rosa Díaz de Martínez, su sobrinos Jorge, Grecia y Celeste. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

SAN PABLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Su esposa Genuaria Navarro, sus hijos Ariel, Mario, Jonatan, Yésica y Susana, sus hijos políticos Guillermo Alfredo Ferreyra, Yésica Robles, sus nietos, su hermano Hugo San Pablo e hijos, su sobrina Claudia San Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Jardín del Sol.

VÁSQUEZ, IVÁN LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su esposa Alejandra su hija Maira, sus padres Juan Vásquez y Olga Ojeda, sus hermanos Marisol, Soledad y Juan. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. La Arq. Carolina Raab participa y acompañan en estos momentos de dolor inmenso a sus amigos Gringi, Patri y Roxana por el fallecimiento de su amada madre Kelly. Que Dios conceda consuelo y derrame bendiciones a toda su familia.

CABRERA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/1/17|. Damos gracias a Dios por habernos regalado esta persona tan linda, tan alegre y bondadosa. Así vivirá eternamente en nuestros corazones. Sus hermanos Adolfo Bustos y Chela Soria, su sobrina María del Rosario participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Emilia Gallo y flia, participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. El Señor espera su resurrección. Fuiste la luz y guía de la familia. Con el amor y el apoyo diario para nosotros. Desde el cielo acompáñanos para que no duela tanto tu ausencia. Te queremos y te vamos a extrañar mucho, concédele Señor Jesús el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Amén". Sus hijos Rubén, Mirta, Rosi, Silvia Beltrán y Teresa Andrada, hijos políticos Porota Bustos, Roly Barrera, Tito Iñiguez y Alejandro Figueroa, nietos y bisnietos agradecen de corazón a familiares, amigos, vecinos y a toda la comunidad de Clodomira el acompañamiento en este difícil momento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Esperanza de la ciudad de Clodomira. Casa velatoria A. Herrera y Mailín (s.v.), Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos será el reino de los cielos. Su hermana Graciela, sus sobrinos Javier y Roberto participan con profundo dolor su partida a la patria celestial. Dejaste un imborrable ejemplo de vida, fortaleza y humildad, siempre estarás en nuestros corazones con la esperanza del reencuentro perpetuo. Rogamos oraciones en tu memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Clodomira.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE NILDA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Gracias por los años que nos diste tu amor, tu enseñanza y vivirás en nuestros corazones. Sus nietos Gabriel y Magalí, Matías, Bruno, Lucía y Cecilia Barrera, Pablo Agustín Iñíguez y Virginia y Emilia Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Clodomira.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Bienaventurados los pobres de espìritu porque de ellos es el Reino de los cielos". Teresita Andrada y Pelu Rodríguez participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos seràn inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Felices los limpios de corazòn porque veràn a Dios". El Personal del Centro Experimental Nª 8 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la Ex-Directora del establecimieto y que sus restos seràn sepultados en Clodomira. Ruegan una oraciòn en su memoria.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE NILDA J. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. El Departamento de Obras de Arquitectura de la Direcciòn de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Arquitecto Ernesto Rubén Beltrán y que sus restos seràn inhumados hoy en Clodomira. Ruegan una oración en su memoria.

MARCOS DE BELTRÁN, HEBE NILDA J. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Bienaventurados los que obran la paz porque seràn hijos de Dios". Miriam Anselma y Pedro Bustos participan con gran dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado Ernesto Rubèn y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/17|. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Los compañeros de su hermana Lucía Miranda del Jardín de Infantes Nº 10 participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y pronta resignación.

MIRANDA, MIRTA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. A nueve días de la pérdida trágica... Silvia Garnica y Orlando Llado, hermosos matrimonio. "Señor, sé que sin Ti todo es peor, sé que tampoco encuentro respuesta en otras partes y que mi único consuelo es dejas todo en tus manos". "Señor cuánto cuesta desprenderse de los seres queridos, que ahora está a tu lado.. Tu eres nuestro Padre donde reina la paz y el Amor". Su prima Stella Maris Garnica de Vega; su primo político Daniel Marcelo Vega y sobrinos Gastón, Benjamín y Agustín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia San Miguel Arcángel de Suncho Corral.

PERALTA, JUAN DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 31/01/16|. De la Cruz ¡Papilo! hoy hace 365 días que partiste como un ave en un vuelo sin regreso. Te extrañamos muchísimo! Tu esposa, tus hijos Miriam, Juana, Zulma, Mónica, Juan y tus nietos te envían besos inmensos al cielo. ¡Gracias por todo lo que nos diste!