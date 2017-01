Fotos "Milanesa" será enjuiciado por el crimen de Patricia

31/01/2017 -

El crimen de Patricia González finalmente llegará a juicio oral. El próximo 6 de febrero Juan Ramón ‘Milanesa’ Páez estará nuevamente en el banquillo de los acusados, pero esta vez será juzgado por asesinar a su ex novia. El acusado, quien ya fue condenado por el crimen de su vecino, a quien asesinó por un supuesto problema de drogas, está sindicado como el único autor y responsable de darle fin a la vida de la joven verdulera. Sin su defensa particular, ya que el Dr. Emiliano Aguirre renunció a la representación penal, Páez se enfrentará ante el tribunal imputado del crimen de femicidio, mientras tanto continúa detenido en el Penal de Varones de Alsina 850. Crimen El macabro hecho ocurrió la madrugada del 1 de junio del 2013. Patricia González (29) fue hallada sin vida en una casa abandonada del Bº Textil. Su cuerpo evidenciaba un profundo corte en el cuello y la rodeaba un charco de sangre. El día anterior la madre de ‘Pato’ había denunciado su desaparición y contó a los efectivos que su hija temía de su ex -’Milanesa’- quien la perseguía y la había amenazado. Páez desapareció por varios días, hasta que se entregó a la Justicia de la mano de un pastor evangélico de ciudad capitall