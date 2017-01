Fotos Se atrincheró dentro de su camión para evitar que sea secuestrado por Tránsito

31/01/2017 -

Una insólita reacción del conductor de un camión de transportes de alimentos mantuvo en vilo por más de cuatro horas a la policía, al personal de Tránsito Municipal, y al mismo juez de Faltas, Dr. Marcelo Agüero. Todo comenzó pasadas las 11.30, cuando los efectivos de tránsito realizaban un control de rutina sobre calle 9 de Julio, entre 24 de Septiembre y Belgrano. Allí detuvieron la marcha de un camión térmico y le solicitaron al conductor la documentación. Grande fue la sorpresa de los empleados municipales, cuando el chofer del vehículo manifestó que no tenía ningún tipo de papel ya que días atrás se lo había secuestrado esa misma dependencia. Allí los inspectores consultaron con sus superiores, quienes le ordenaron que secuestren el rodado. El caos devino en ese momento, cuando el conductor del camión -residente en nuestra provincia, pero el vehículo pertenecía a una empresa tucumana- se negó a cumplir con la medida y se ‘atrinchero’ dentro del vehículo trabando todas las puertas para evitar que la policía lo saque. Varias horas trataron de mediar con el hombre pero nada generaba que éste deponga su actitud. Ante la situación -que además provocó caos en el tránsito, ya que era la hora pico- el Dr. Marcelo Agüero debió hacerse presente en el lugar. Una vez en el lugar, el juez de Falta dialogó con el conductor quien trató de hacerlo deponer de su actitud y al ver que no cumplía lo intimó a trasladarse al playón de Tránsito o de lo contrario iba a ser detenido. ‘Me contestó que no lo iba a hacer porque tenía órdenes del propietario del vehículo de quedar en el interior’, manifestó el camionero al Dr. Agüero, quien una vez finalizada la situación habló con EL LIBERAL. Al ver que nada iba a cambiar, el juez de Falta se trasladó al Palacio de Tribunales. ‘Allí hablé con fiscal de turno, radiqué la correspondiente denuncia y solicité la detención de esta persona. Ya con la medida judicial en mano volví a dialogar con el conductor y allí aceptó llevar el vehículo a las instalaciones de Tránsito’. Allí se dejó sin efecto la detención. Previamente a esa situación, una abogada -representante de la firmadialogó con el Dr. Agüero, quien le informó sobre la situación y ésta le indicó al chofer del vehículo que acatara las órdenes. Ya en las instalaciones de Tránsito se realizó una audiencia donde se ordenó el secuestro del vehículo.