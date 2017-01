Fotos Tras el repudio unánime, Gómez Centurión pidió disculpas por sus dichos sobre la dictadura

31/01/2017 -

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, pidió disculpas por sus declaraciones sobre la última dictadura militar, que cosecharon generalizadas críticas y repudios desde el propio seno del Gobierno, que salió a afirmar públicamente que ‘no representan el pensamiento’ del Ejecutivo, y desde el oficialismo y la oposición, donde distintas voces incluso reclamaron la renuncia del funcionario. Gómez Centurión pidió ‘una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas’, y aseguró que ‘estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal’. El escueto comunicado, difundido menos de una hora después de negar a esta agencia que fuera a hacer nuevas declaraciones, alude a las opiniones que formuló en el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio, donde aseguró que ‘lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra’. Qué dijo Avruj La secretaría, a cargo de Claudio Avruj, difundió una aclaración para deslindarse del titular de la Aduana, quien dijo que no cree que ‘el gobierno de facto haya sido un plan sistemático’ ‘En virtud de algunas declaraciones sobre lo sucedido durante la última dictadura militar y ante consultas periodísticas al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación aclara que esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno’, indicó el comunicado. ‘El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias’, advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La Secretaría de Derechos Humanos acotó que sus palabras ‘no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno’.