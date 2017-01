Clausuran un baile de carnaval por menores que consumían alcohol

Fotos CLAUSURA. Un local de El Deán fue clausurado luego de que encontraran dos adolescentes alcoholizados.

31/01/2017 -

Pese a las advertencias de la Policía de la provincia, un baile de carnaval fue clausurado ayer por haberse encontrado dos menores de edad consumiendo alcohol en sus instalaciones. A raíz de esto los controles serán mucho más rigurosos en este tipo de reuniones y en los boliches para evitar el ingreso de adolescentes, según señalaron autoridades policiales.

"Los controles van a seguir cada fin se semana, a pesar de las quejas, y serán para todos iguales", advirtió el comisario José Gallo, jefe de la División de la Prevención de Alcoholismo.

Luego de que se sorprendió a dos adolescentes, de 16 y 17 años, bebiendo alcohol en un baile de El Deán, se procedió a la clausura preventiva del mismo para evitar mayores riesgos.

En diálogo con EL LIBERAL, el comisario Gallo sostuvo que este local "no puede realizar ningún otro evento hasta que no se resuelva la situación". La autorización de la clausura fue determinada por el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Raúl Montiel.

"Dos menores tenían cerveza y cajas de vino; no estaban con los padres, así que inmediatamente fueron desalojados y examinados por Sanidad Policial, para luego ser entregados a sus tutores", contó Gallo.

En este marco, desde Proyecto Padres, se celebró que se haya concretado la clausura preventiva de este local en pos de la seguridad de los menores. Marcelo Arambuena, presidente de la asociación rescató: "Felicitamos al jefe de Policía a la intervención inmediata, porque no pasó 24 horas y ya estaba la medida tomada. Esto sirve para que las próximas fiestas que se organicen se tenga mucho cuidado, para que no ocurran estos hechos, y no salgan menores alcoholizados en vehículos".

"Desde Proyecto Padres acompañamos los controles y pedimos que en las fiestas de Carnaval los chicos vayan acompañados por los padres en la ida y en el regreso", sumó Arambuena.

Desde el fin de semana, diferentes dependencias de la Policía llevan adelante un amplio operativo en las adyacencias de los boliches y locales donde se festeja con el único propósito de proteger a los santiagueños y, sobre todo, evitar los siniestros viales.

Ante esto, el jefe de Alcoholismo, señaló que "las guardias están recargadas por todos los eventos, boliches y bailes de carnaval". "El boliche en el que se encuentre a menores será clausurado", dijo Gallo.

Seguridad

Gallo también hizo hincapié en la rigurosidad de estos controles continuarán a los organizadores de fiestas clandestinas. Al respecto, resaltó: "La prioridad es proteger a los chicos. Por eso también controlamos fincas y casas particulares, porque hemos encontrado casos en los que no han informado a la comisaría de la jurisdicción. Cualquier tipo de evento se tiene que informar a la comisaría, además de dar parte a la Dirección de Calidad Vida, a donde se abona un impuesto".