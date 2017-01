"Nunca imaginé que podía ser un colega el autor", señaló el Dr. Rojas Eroles, víctima del robo de su auto

Fotos BÚSQUEDA. El auto pudo ser recuperado, pero el acusado se habría desprendido de la documentación.

"Nunca imaginé que podía ser un colega el autor, lógicamente me tomó por sorpresa", así lo aseguró el Dr. Alfredo Omar Rojas Eroles, quien sufrió el robo de su automóvil el pasado jueves y la Policía descubrió el fin de semana que el autor había sido otro médico.

En su domicilio del barrio Cabildo, después de haber pasado por la difícil situación, el Dr. Rojas Eroles recibió a EL LIBERAL y explicó sus sensaciones tras el ilícito que lo tuvo como damnificado.

"La verdad que todo sucedió como lo reflejaron en la nota publicada hoy -por ayer- por EL LIBERAL, el hecho se dio de esa manera, la denuncia y la investigación", remarcó.

El doctor había dejado cerca del mediodía su automóvil Ford Ka gris como todos los días en inmediaciones de Güemes y Paraná, para dirigirse a su trabajo en el sanatorio ubicado en Moreno casi Sáenz Peña. Cuando se disponía a regresar a su domicilio a las 16.30, se dio con que el automóvil no estaba donde lo había dejado ni contaba con las llaves en su poder.

Radicó la denuncia, intervinieron efectivos de la Seccional 4ª y de la División Sustracción de Automotores. El sábado por la noche divisaron el rodado en la zona sur; era conducido por un colega de Rojas Eroles, el Dr. Luis Trad (35), quien se dio a la fuga en compañía de una mujer. La Policía no pudo darle alcance, pero horas más tarde el vehículo fue hallado abandonado. Además, los investigadores secuestraron pertenencias del damnificado en la casa del acusado. Hasta anoche Trad continuaba prófugo.

"Todo esto me afectó a mí y a mi familia, es una situación estresante tener que pasar por esto", enfatizó Rojas Eroles. "Nunca imaginé que podía ser un colega el autor, lógicamente me tomó por sorpresa. No sospeché jamás de alguien del sanatorio, llegué a pensar que había perdido la llave en el camino y que algún desconocido se había llevado el auto", aseguró.

Sobre el acusado, deslizó: "Sólo tenía una relación laboral, de un saludo y nada más, no tenía ningún prejuicio contra él".

Por último, agradeció el accionar de la Policía y solicitó que si alguien encuentra la documentación de su automóvil, por favor lo acerque a la dependencia policial más cercana, ya que los investigadores aún no pudieron dar con ella.