Fotos Proyectan un febrero "muy bueno" para Punta del Este

31/01/2017 -

El éxito de la temporada 2017 de Punta del Este no para y ahora los amantes de la navegación llegan en sus yates más lujosos y componen la postal perfecta del verano. La temporada alta del puerto esteño será hasta el 28 de febrero y por el espectacular fin de semana que se vivió, los agentes turísticos estiman un muy buen febrero para Punta del Este y todos los balnearios del Uruguay. La proyección de los primeros días de enero ya marcaba un récord histórico con un aumento de turistas del 20% para enero, pero la primera medición concreta de la mitad del mes arrojó una tasa mayor, en torno al 24%, lo que muestra que no hubo verano en el este con tantos turistas. En este sentido, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo que "enero ha sido un mes extraordinariamente bueno, en todos los rubros del sector, incluidas las compras", y que las reservas para febrero, según los registros de los operadores privados, han sido muy auspiciosas, por lo que las expectativas son de otro mes fuerte en el país oriental. PUERTO La ciudad flotante este año estuvo compuesta por pequeñas y grandes embarcaciones de lujo, ocupada en su mayoría por los argentinos. De acuerdo lo informado por los directivos del puerto de Punta del Este, en la guardería los lugares se asignan por orden de llegada y en la última quincena de diciembre, ya estaba completa. Hubo hasta 70 lanchas en lista de espera. Actualmente hay 20 esperando por un lugar. Y todas son de dueños argentinos. Asimismo, informaron que una marina (amarre en poste, uno se baja del barco caminando por el muelle) sale 10 dólares por metro de eslora por día. Un borneo (amarre en boya, uno debe ser asistido por una lancha para llegar a tierra firme) sale 5 dólares ($ 145.67 URU) por metro de eslora por día. La estadía en guardería para embarcaciones de hasta 7 metros de eslora sale 24 dólares ($ 698.95 URU) por día. El otro punto fuerte de consumo para los que veranean en la costa uruguaya con sus yates es el de la energía y el agua. Las tarifas de agua potable y energía eléctrica se abonan de acuerdo al consumo real de la embarcación. El valor del kwh de energía eléctrica es de 0,6 dólares ($ 18.35) y el del m3 de agua potable es de 4,8 dólares ($ 140.87). Además, arribaron los verdaderos gigantes del puerto, que se roban una superficie especialmente acondicionada para ellos: son los cruceros. Para esta temporada se previeron 58 arribos definitivos y ya se realizaron 20 escalas de las 24 previstas. Lo cierto es que los navegantes argentinos comenzarán a retirarse en los días próximos. Pero el pico dejó su marca. El 20 de diciembre llegaron 23 barcos argentinos y hubo días de 25 durante el mes de enero. "En realidad, desde los ‘90 que no se vivía algo así", agregaron los directivos del puerto.