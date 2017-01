Fernández llegó tras su histórica conquista

31/01/2017 -

El flamante campeón del Abierto de Australia en tenis adaptado, Gustavo Fernández, aseguró ayer que no desarrolla su carrera deportiva con la pretensión de "ser un ejemplo", pero aceptó que lo deja "satisfecho" si a otras personas con discapacidad física le sirve como estímulo en sus vidas.

"No sé si soy un referente o un modelo a seguir, no hago las cosas para ser un ejemplo, pero si sirve para la gente, me doy por satisfecho", manifestó Fernández a Télam desde las instalaciones de Cenard.

El tenista de 23 años, oriundo de Río Tercero, Córdoba, expresó su felicidad por el logro obtenido en Australia ante el francés Nicolas Peifer que significó su segundo Grand Slam después de Roland Garros 2016.