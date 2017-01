El líder Chelsea, ante una parada brava frente al Liverpool

31/01/2017 -

Chelsea, líder de la Premier League inglesa de fútbol, tendrá hoy una difícil visita a Liverpool, cuarto en las posiciones, en el partido más atractivo de la 23ra. fecha del certamen. Chelsea encabeza las posiciones con 55 puntos, pero no puede relajarse ni ceder terreno en la pela por el título porque lo siguen muy de cerca Arsenal (47 unidades), Tottenham Hotspur (46) y Liverpool (45).

Arsenal recibirá a Watford que necesita sumar para escapar de la zona de descenso, mientras Tottenham, equipo dirigido por Mauricio Pochettino, será visitante del colista Sunderland. Programa de partidos: Hoy: Bournemouth vs. Crystal Palace; Arsenal vs. Watford; Burnley vs. Leicester; Middlesbrough vs. West Bromwich; Sunderland vs. Tottenham Hotspur; Swansea City vs. Southampton y Liverpool vs. Chelsea.