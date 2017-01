Hollywood vivió otra noche de premios, a la espera de los Oscars

31/01/2017 -

La actriz Emma Stone, por su protagónico en "La la land"; Denzel Washington, por su rol en "Fences", y el elenco de "Hidden figures" como mejor reparto fueron los grandes ganadores en la 23ª edición de los premios que el Sindicato de Actores otorga a sus colegas.

En una ceremonia dominada por los discursos en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mahershala Ali por "Moonlight" y Viola Davis por "Fences" se adjudicaron el galardón al mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

En el rubro televisión, Julia Louis-Dreyfus ganó la estatuilla como mejor actriz en una serie cómica por "Veep", William H. Macy obtuvo lo propio en el plano masculino y "Orange is the new black" fue destacado como el mejor elenco.

La serie dramática "The Crown" coronó a Claire Foy como mejor actriz y a John Lithgow como el mejor actor, pero fue "Stranger things" la que obtuvo el premio al mejor reparto.

En miniseries, Sarah Paulson resultó la vencedora por su papel en "The people vs.. O. J. Simpson" y Bryan Cranston logró lo propio en el rubro masculino por "All the way", mientras que Lily Tomlin se llevó una estatuilla honorífica en reconocimiento a su carrera.

Sin embargo, el listado de consagrados por la Asociación de Actores pareció quedar en un segundo plano ante los encendidos discursos que repudiaron la decisión presidencial de suspender la entrada de refugiados al país durante 120 días.

"Estamos en una época muy delicada en el mundo y en nuestro país, y las cosas son intolerables, escalofriantes y requiere acción", dijo Emma Stone al recibir su premio, informó EFE.

Más enérgico fue David Harbour, de "Stanger things", cuando casi a los gritos exclamó: "Rechazaremos a los abusones, acogeremos a los bichos raros y los marginados, a los que no tienen casa. Superaremos las mentiras, cazaremos monstruos’.

"Y cuando estemos confundidos entre la hipocresía y la violencia eventual de ciertos individuos e instituciones, nosotros, como el jefe Jim Hopper (su personaje en Stranger Things), golpearemos a quienes intenten destruir a los débiles, los privados de derechos y los marginados", añadió en medio de una gran ovación.