María Valenzuela recibió la visita de su hija Son numerosas las famosas que com- en el teatro

31/01/2017 -

María Valenzuela está encabezando, junto a Ana Acosta, María Carámbula, Marta González y Silvia Kutika, la obra "Menopausia Show", en el teatro Picadilly.

El fin de semana la actriz recibió una grata sorpresa: la visita de su hija Malena, que no pudo concurrir al estreno porque se encontraba de viaje.

Cuando terminó la función, la joven subió al escenario a saludar a su mamá. La sala se llenó de emoción y el público las ovacionó a ambas. El mayor de los hijos de la actriz también asistió al teatro y aplaudió con énfasis el final del espectáculo.

María Valenzuela volvió a las tablas con este espectáculo luego de dar batalla a un fuerte cuadro de depresión, razón por la cual fue internada en un centro psiquiátrico en octubre de 2016.

En agosto del año pasado, Valenzuela tuvo un duro golpe: su mejor amigo, Gaspar Mulet, falleció de manera inesperada. Y eso la hizo entrar en una profunda depresión. "Cada día me podía levantar menos de la cama. Lo mental me pasó al cuerpo. Colapsé. Todo el mundo me tiene como una madre coraje, con grandes ovarios, pero soy un ser humano. Me permití no tener fortaleza y caí en el pozo más profundo", recordó.

Sobre lo cercana que sintió la muerte, la actriz sostuvo que "no le tiene miedo", pero que "si pasaba, pasaba". "En esos momentos viene como una crisis existencial. Decís: ‘¿para qué?’. Estaba entregada a lo que tuviera que pasar", confesó.

Y al hablar de "madre coraje" hacía referencia a lo que sucedió en el 2003, cuando su hija Malena sufrió un accidente cerebrovascula por lo que estuvo internada y en rehabilitación varios meses. Afortunadamente, tras recibir tratamiento hoy se encuentra llevando una vida normal. "Mariquita" no se despegó ni un segundo de su lado en aquella ocasión y tenía mucha fe en la recuperación de su hija, por eso muchos la recuerdan como una mujer llena de valentía. l