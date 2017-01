La "China" blanqueó cuándo fue el verdadero inicio de su relación con Benjamín Vicuña

31/01/2017 -

Eugenia la "China" Suárez (24) y Benjamín Vicuña (38) compartieron un asado con amigos el fin de semana, y la situación sería una del montón, si no fuera por un video de Instagram Stories que terminó echando más leña a la escandalosa separación del actor chileno con la modelo Pampita Ardohain, con quien tuvo 4 hijos. En Los Ángeles de la Mañana grabaron las imágenes del archivo (visible en la aplicación por sólo 24 horas) y mostraron al aire la "metida de pata" de la actriz. Sucede que @tuket, una de las comensales, tomó su smartphone y le preguntó a la "China" cuánto hacía que estaba en pareja con el galán chileno. Entonces, la mamá de Rufina Cabré (3) cometió un posible sincericidio: "Con él, no sé, estoy hace un año y pico". Es que, si lo que contó "China" Suárez en confianza fuese tal cual lo expresó, le daría la razón a Carolina "Pampita" Ardohain, quien a mediados de diciembre de 2015 afirmó haber encontrado "teniendo sexo" a su por entonces pareja con la ex Chiquititas. Es decir, el mítico episodio del motorhome, la palta y la manta amarilla de Nepal, en medio de una pausa en el rodaje de El Hilo Rojo, sería verdad. Lo cierto es que la "China" y Vicuña blanquearon su romance recién a mediados de marzo de 2016, hace exactamente diez meses. En aquella ocasión, ante las lógicas dudas, Suárez se apresuró a aclarar la duda que planteó Pampita: "Me enamoré de un hombre separado", dijo en relación a la acusación de la modelo de haberle robado su marido.