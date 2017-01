Apareció la joven que había desaparecido en Florianópolis

Fotos Vanina Cáceres, la joven desaparecida en Florianópolis, apareció sana y salva.

La joven Vanina Roxana Cáceres, de 25 años, había salido de vacaciones de su Venado Tuerto natal el pasado 22 de diciembre, y se comunicaba de manera permanente con su madre.

En estos días, su madre Erica, había comenzado una búsqueda vía redes sociales a la vez que realizó la denuncia puesto a que no sabía nada de su hija desde el pasado 19 de enero. Además, la mujer comentó que Vanina le había dicho que "quería irse 'a dedo' hasta Bahía. Me dijo que se iba sola, que no pasaba nada, pero me pareció una locura" comentó la madre.

Hoy, luego de casi dos semanas sin noticias de ella, el cónsul argentino en Florianópolis, Gustavo Coppa, llevó tranquilidad a su madre y a todas aquellas personas que estaban buscándola, al afirmar en América 24 que Vanina apareció y que estaba en perfectas condiciones: "Hablé con ella. Está muy bien y acompañada por sus amigos. Estaba en un barrio cercano a Florianópolis" afirmó el diplomático.

"Tuvimos una gran ayuda de las redes sociales. Recibimos llamados con muy buena información. Movilizamos funcionarios para encontrarla, pero fue vital la colaboración de la gente" admitió Coppa.