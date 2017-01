"Si no lo sacan por las buenas, lo saco a tiros", exigió una abuela a la policía

Fotos Genoveva se presentó armada en una comisaría

Hoy 12:15 -

La jubilada de 91 años fue detenida por exhibir un arma de fuego en la comisaría, durante la tarde de ayer en Frontera, Córdoba, y fue liberada horas después, aunque se le inició un proceso por el presunto uso ilegal de arma.

Genoveva González, ya liberada, explicó las razones por las que, a los 91 años y en soledad, resolvió salir armada y amenazar con resolver el pleito por su cuenta.

Había llegado a la sede policial para reclamar acción por una causa de usurpación que padecía, en relación a un inmueble que pretendía vender para poder viajar a Europa.

También contó que "es la segunda vez" que le usurpan la vivienda" que era de su madre y que la última denuncia la radicó el 25 de enero pasado, y admitió que fue armada a la Policía.

"Yo fui con el revólver porque el otro día me usurpó la casa un tipo y no lo podemos sacar. Me dijeron que lo iban a sacar al otro día y no lo han sacado. Hace como 10 días que está en mi casa junto a una mujer. Ayer fui a la Policía y esta mañana volví a ir, pero les llevé el revólver y les dije: 'Si no los sacan ustedes por las buenas, los saco yo a los tiros'".

En la comisaría procedieron, no sin sorpresa, a quitarle el arma a la mujer y le explicaron la irregularidad y los riesgos de la acción.

"Es la primera vez en mi vida que me marcan los dedos", narró Genoveva sobre el procedimiento policial.