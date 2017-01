Video: Madre salva a su hija de morir con una patada

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 15:10 -

Una madre salvó a su hija propinándole una sorprendente patada, que impidió que la menor sea aplastada por un ascensor en Malasia, informó "Daily Mail".

Todo ocurrió cuna la niña de tres años se paró en el marco de las puertas automáticas de un ascensor. Éste no contaba con sensores, por lo que comenzó a cerrarse con la pequeña allí. La madre al darse cuenta de que no podría llegar a tiempo para sacarla y evitar la tragedia de otra forma, estiró su pierna para tumbar a la menor de una patada.

Por fortuna, la pequeña no resultó herida y solo tuvo que lamentar un gran susto.

