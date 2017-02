CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 01 de Febrero 2017

Hoy 22:39 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 POR AMARTE ASI

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.15 ADDA, AMAR DESPUÈS DE AMAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÈS DE AMAR (CONTINUACIÓN)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

21.00 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 MIS NOCHES SIN TÍ

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA): INDEPENDIENTE VS. SAN ISIDRO ®

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 ARABESC

19.30 LOQUITOS X EL FUTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.19 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

07.32 OPERACIÓN ESCAPE

09.20 EL ASTRONAUTA

11.31 EL ENCANTO DE LA BESTIA

13.16 ¿SOLO AMIGOS?

15.20 DUPLICIDAD

17.53 UNA BUENA MENTIRA

20.12 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

22.00 ¿SÓLO AMIGOS?

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.00 AMOR EN HAWAII

09.45 EL GRAN GOLPE

14.00 MIRA QUIÉN HABLA

15.50 VIVEN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

TNT

08.05 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

09.55 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

11.26 LUCES ROJAS

13.25 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.13 LOS PITUFOS 2

17.03 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

19.23 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

21.08 HASTA QUE TE CONOCI

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 RÁPIDO Y FURIOSO

00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.41 MISIÓN ROCKSTA

SPACE

07.27 NIÑOS DEL HOMBRE

09.21 INSEPARABLE

11.06 STAR WARS. EL IMPERIO DE LOS SUEÑOS

13.58 CABALLO DE GUERRA

16.33 MAXIMUM CONVICTION

18.23 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

20.29 BIG ASS SPIDER!

22.00 SHARKNADO

23.45 PERROS DE PAJA

CINECANAL

09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

11.40 SABRINA, Y SUS AMORES

14.30 MÁS BARATO POR DOCENA

16.20 TE AMO, BROTHER

18.15 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

20.25 MADAGASCAR 2

22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CÓDIGO NEGRO

21.00 CÓDIGO NEGRO

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI, PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO DE CINE ANIME, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

RESIDENT EVIL (2D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

HOY - 22:30





ASSASIN ‘S CREED (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Subt)

ASSASIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)

HOY - 22:00 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY -20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING VEN Y CANTA (2D): ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY - 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 19:10 (Subt) 22:00 (Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO.

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

ASSASSIN’S CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10