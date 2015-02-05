CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 01 de Febrero 2017
A LAS 09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 22:39 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 POR AMARTE ASI
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.15 ADDA, AMAR DESPUÈS DE AMAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÈS DE AMAR (CONTINUACIÓN)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
21.00 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 MIS NOCHES SIN TÍ
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14 (TNA): INDEPENDIENTE VS. SAN ISIDRO ®
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 ARABESC
19.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.19 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
07.32 OPERACIÓN ESCAPE
09.20 EL ASTRONAUTA
11.31 EL ENCANTO DE LA BESTIA
13.16 ¿SOLO AMIGOS?
15.20 DUPLICIDAD
17.53 UNA BUENA MENTIRA
20.12 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
22.00 ¿SÓLO AMIGOS?
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.00 AMOR EN HAWAII
09.45 EL GRAN GOLPE
14.00 MIRA QUIÉN HABLA
15.50 VIVEN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
TNT
08.05 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
09.55 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
11.26 LUCES ROJAS
13.25 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.13 LOS PITUFOS 2
17.03 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
19.23 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
21.08 HASTA QUE TE CONOCI
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 RÁPIDO Y FURIOSO
00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.41 MISIÓN ROCKSTA
SPACE
07.27 NIÑOS DEL HOMBRE
09.21 INSEPARABLE
11.06 STAR WARS. EL IMPERIO DE LOS SUEÑOS
13.58 CABALLO DE GUERRA
16.33 MAXIMUM CONVICTION
18.23 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
20.29 BIG ASS SPIDER!
22.00 SHARKNADO
23.45 PERROS DE PAJA
CINECANAL
09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
11.40 SABRINA, Y SUS AMORES
14.30 MÁS BARATO POR DOCENA
16.20 TE AMO, BROTHER
18.15 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
20.25 MADAGASCAR 2
22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “PERMITIDOS”, CON LALI ESPÓSITO, MARTÍN PIROYANSKY, BENJAMÍN VICUÑA, LIZ SOLARI, PABLO RAGO Y ANA PAULS. ENTRADA GENERAL $30.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, PRIMER ENCUENTRO DE CINE ANIME, CON LA PROYECCIÓN DE “GHOST IN THE SHELL: THE NEW MOVIE”, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA GENERAL $20.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 3, SE PRESENTARÁN LOS ARCANOS DEL DESIERTO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
RESIDENT EVIL (2D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
HOY - 22:30
ASSASIN ‘S CREED (3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Subt)
ASSASIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:30 (subt)
RESIDENT EVIL (3D): TERROR, ACCIÓN. (+16 años)
HOY - 22:00 (Subt)
UN MONSTRUO VIENE A VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY -20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING VEN Y CANTA (2D): ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY - 17:00 (Cast)
VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 19:10 (Subt) 22:00 (Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO.
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
ASSASSIN’S CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
20:20 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10