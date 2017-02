Matías Carabajal se reincorporó al Ferro

Fotos REVANCHA Matías Carabajal tendrá una nueva posibilidad de jugar en Central Córdoba, tras soportar siete meses de marginación y prácticas en soledad.

Tras pasar siete meses marginado del plantel, el mediocampista central Matías Carabajal tendrá una nueva chance de competir por un lugar en el equipo de Central Córdoba. El Morro, fue titular y pieza clave en la era Luis Medero, pero con la llegada de Andrés Guglielminpietro comenzó a tener poca participación y luego fue apartado del plantel en el arribo de Marcelo Fuentes.

A pesar de esto, el "Morro" continuó trabajando en soledad. Ahora, por orden de Gustavo Coleoni, practica junto al plantel y tendrá las mismas chances de jugar que sus compañeros.

"Estoy contento porque no la venía pasando bien, porque es feo pasar por la condición en la que estuve. Por suerte tengo una nueva oportunidad, para demostrarle que se equivocaron conmigo", le reconoció a EL LIBERAL, el volante Matías Carabajal.

Cabe destacar que el último juego que protagonizó fue el 6 de junio del año pasado, el que terminó con victoria ferroviaria por 2 a 0 ante Almagro. En ese juego Carabajal ingresó a los 32 minutos del complemento por Martín Zapata.

Luego el ex Atlético de Tucumán, reveló como fueron las tratativas para su reincorporación.

"Primero me llamaron los dirigentes, para informarme que debía reincorporarme al plantel y que dependía del cuerpo técnico. Gracias a Dios, Coleoni dio el visto bueno y me dijo que iba a tener las mismas chances que todos".

Carabajal, comentó que la situación fue más dura teniendo en cuenta sus antecedentes futbolisticos

"En el primer campeonato con Luis Medero, fui titular casi en toda la campaña. Logramos zafar del descenso y jugando buenos partidos. Reconozco que después bajo mi rendimiento, pero para mi gusto no tanto como para ser apartado".

El Morro, también hizo un análisis sobre su presente y su expectativa.

"Primero deseo poner bien. Fueron 7 meses que estuve apartado y perdí ritmo futbolístico. Desde lo físico me siento bien, porque seguí entrenando, pero sin jugar al fútbol. Llevo cuatro días con el plantel, pero siento que me falta".

Sin resentimiento

A pesar de haber quedado al margen por una decisión del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Fuentes, Matías Carabajal dijo que no mantiene ningún tipo de resentimiento hacía el ex entrenador "ferroviario".

"Resentimiento, no. Quizás me quedó un poco de bronca, porque no la pasé bien y tuve que mirar desde afuera. No es lindo que traten como no lo mereces y eso hace que el día a día se haga complicado. Por suerte tuve a mi familia a mi lado y ellos me acompañaron y alentaron para seguir adelante. Hoy dentro de todo se está dando vuelta todo", aseguró.

"A esta altura, el año pasado, los dirigentes le llamaron para que vuelva a los entrenos, pero Fuentes fue el que no dio el "ok", tuve bronca, pero después acepté las reglas del juego. Uno como jugador sabe que estas cosas le pueden pasar", añadió.