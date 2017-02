La B Nacional encabeza "la cruzada del ascenso" para que la AFA resuelva sus problemas en una sola asamblea

01/02/2017 -

La B Nacional dio ayer un paso al frente respecto de la postura del fútbol de ascenso que propone resolver todos los temas que afectan hoy a la AFA en una sola asamblea, algo a lo que se oponen sus pares de primera.

Al cabo de la reunión que mantuvo en la tarde de ayer la mesa de la Primera B Nacional los dirigentes presentes firmaron un acta en la cual se resolvió otorgar mandato a los asambleístas de la divisional para dar tratamiento en la próxima Asamblea de la AFA a los siguientes puntos del orden del día: 1) Elección de presidente de AFA, 2) Reforma del Estatuto de AFA, 3) Tratamiento de la Súperliga, y 4) Rescisión del contrato con el Estado Nacional respecto de la venta de los derechos audiovisuales de Fútbol para Todos.

Los clubes de primera, en cambio, apoyan la postura del gobierno nacional, que el pasado jueves les propuso aprobar el nuevo estatuto y crear la Súperliga a cambio de recibir un resarcimiento por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos.

Los representantes de primera se subieron a esta propuesta porque con el nuevo estatuto quedarán en posición ventajosa respecto de la cantidad de integrantes de la nueva asamblea, que se reducirá de 75 a 46 y contará con 22 de ellos entre sus integrantes contra 18 del ascenso y el interior, más 6 de los "grupos de interés" (ex árbitro, ex futbolista, ex entrenador, fútbol femenino, fútbol playa y futsal).

En este momento la ecuación es inversa y por esa razón es que el ascenso, con Claudio Tapia a la cabeza, proponen resolver todos los temas mencionados en una sola Asamblea Extraordinaria que, con el actual estatuto, lo llevaría a él a la presidencia de AFA.

El plenario pasó para hoy

Y tan importante es Tapia para el ascenso que la reunión programada para ayer en la sede afista de todas las divisionales se postergó para hoy a las 18.30, en el mismo escenario, porque él estaba enfermo, además de las dificultades que tuvieron algunos dirigentes para trasladarse desde el interior hacia Buenos Aires.

Pero "Chiqui" no solamente tiene predicamento entre sus pares del ascenso (es el presidente de Barracas Central), sino que traslada su influencia también a la primera división, en buena medida por su alianza con el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, y con el valor agregado de su parentesco con otro presidente (y gremialista) de peso como el de Independiente, Hugo Moyano (es su suegro).

Por esa razón fue que los clubes de primera, que iban a realizar una reunión simultánea con los del ascenso esta misma tarde, decidieron pasarla para mañana a las 18, ya que no querían efectuarla antes que sus hoy "adversarios políticos" más importantes que tienen dentro de AFA.

Y estas postergaciones harán entonces que hoy, primer día de febrero, mes en que debía empezar el campeonato de primera, ya que de hecho el certamen iba a iniciarse el próximo viernes (un dirigente de primera especuló hoy con que podría comenzar el 12) y el ascenso el pasado fin de semana, transite desde la mañana misma por otro maratón de reuniones.