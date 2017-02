El "Burrito" Martínez se siente feliz por su vuelta a Vélez

01/02/2017 -

La flamante incorporación de Vélez Sarsfield, Juan Manuel Martínez, tuvo su primer contacto con la prensa luego de la práctica y aseguró que está "donde quería estar", tras varias semanas de cruces verbales con el presidente de la institución de Liniers, Raúl Gámez.

Al respecto, el atacante expresó haber dejado atrás los entredichos en cuanto a las condiciones de contrato, dado que hablaron "los dos de forma directa y privada" para ponerse "de acuerdo en dos segundos".

El "Burrito" manifestó la necesidad de "estar todos unidos por el bien de Vélez", dado que ‘tiene un muy buen plantel", al tiempo que consideró que podrán "pelear campeonatos en un futuro".

Martínez confesó haber querido "volver cuando asumió (Christian) Bassedas" como entrenador, pero "no se pudo como ahora", porque, en ese momento, no le permitieron en Real Salt Lake de Los Estados Unidos (su anterior club) "rescindir su contrato". "Tenía muchas ganas de venir porque quiero mucho a Christian pero no dependía de mí’, manifestó el jugador.