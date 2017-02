Informe: el mes de enero, fue el más caliente desde 1961

01/02/2017 -

Después de un mes sofocante, fue el enero más cálido desde 1961, se esperan para febrero temperaturas menos elevadas.

Los santiagueños deberán estar preparados para el inicio de febrero. Un informe del Servicio Meteorológico Nacional da cuenta que en las próximas horas y hasta por lo menos hasta el domingo 5, se esperan nuevas lluvias y tormentas sobre la zona central, sur del litoral, afectando a la provincia de Buenos Aires el fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, las máximas de los próximos días oscilarán entre los 30 y 35º C, excepto el Noroeste del país que podrán ser superados estos valores. En tanto que en el centro de la Patagonia variarán entre los 20 y 25º C, y en el sur entre los 15º y los 20º C.

En el último día de enero, el ingreso de aire cálido y húmedo originó algunas tormentas en la Mesopotamia. El oeste argentino, desde Mendoza hasta Jujuy, también se vio afectado por tormentas aisladas producto de las altas temperaturas en la región, mientras que en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa, el ingreso de un frente frío dejó tiempo inestable en esa región.

En el comienzo de febrero los días inestables continuarán en el centro y norte argentino.

Chaparrones

El ingreso de aire frío en niveles medios de la atmósfera y el pasaje de frentes van a originar chaparrones y tormentas en distintos sectores del país, con algunos mejoramientos temporarios, hasta el comienzo de la próxima semana.

Los porteños, que soportaron elevadas temperaturas en la ciudad durante enero, tendrán un alivio en febrero. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un parte en el que informó que la jornada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se presenta, cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos leves el sector norte, cambiando a moderados del sector oeste y una temperatura que variará entre los 23 y 30 grados.

El SMN, prevé un jueves con nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur y una temperatura que fluctuará entre los 20 y 30 grados.

Mientras que para el viernes, nubosidad en aumento, vientos moderados a leves del sector este y una temperatura que variará entre los 20 y 30 grados.

En tanto, la jornada de ayer, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se presentó, por la mañana, con cielo algo a parcialmente nublado, tiempo desmejorando con baja probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas.