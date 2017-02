Dan consejos sobre cómo mantener alejado del hogar el peligro de escorpiones y otras alimañas

Fotos PICADURAS. Los factores climáticos influyeron en la proliferación de insectos de todo tipo, por lo que se deben extremar medidas.

01/02/2017 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) El municipio local, además de los trabajos que vienen realizando por el dengue, intensificó la campaña de prevención y limpieza integral de la ciudad tanto en la zona céntrica, como en barrios y asentamientos poblacionales periféricos, teniendo en cuenta la proliferación de insectos y animales venenosos, favorecidos por los actuales factores climáticos, que han aumentando notablemente las consultas por accidentes con alacranes y otros animales ponzoñosos.

En ese marco, el intendente Ariel Luis Matarazzo, en coordinación con las autoridades de salud del Centro Integrador Comunitario del barrio Las Américas, solicitan a la población colaborar con las medidas de prevención manteniendo limpio y ordenado el interior del hogar y libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa.

Aconsejan además: no caminar descalzos, no introducir pies o manos en huecos de árboles, piedras, cuevas o nidos; sacudir la ropa y zapatos antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse; observar los pisos, fundamentalmente del baño antes de bañarse; no acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda.

Además, aconsejan ante un accidente provocado por alacrán, araña o víbora, no realizar ningún tratamiento casero, aplicar hielo en la parte afectada y concurrir inmediatamente al hospital local para la atención profesional del paciente.