"Esposa joven" cambió a su actriz protagónica

En las instancias finales de la ficción turca, Cagla Simsek dejó de interpretar a Zehra y su lugar fue ocupado por la actriz Kayra Zabci. "Esposa joven" se encuentra transitando sus últimos capítulos. Pero, los seguidores no podrán ver a Cagla Simsek en la piel de Zehra en el cierre de la historia. Aunque la actriz dejará de participar en la ficción, su personaje no desaparecerá. Será Kayra Zabci la encargada de reemplazarla. El motivo por el que Cagla abandonó "Esposa joven" no es claro.