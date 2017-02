Maradona fue contundente contra su exesposa Claudia Villafañe al sostener: "No hubo ni habrá acercamiento"

01/02/2017 -

Diego Maradona pudo reencontrarse con Dalma y Gianinna y con su nieto Benjamín Agüero. Sin embargo, fue contundente al asegurar que eso no cambiaría su relación con Claudia Villafañe. "Acá no cambió nada, no me arreglé con nadie, mis hijas están por sobre la madre y el padre, podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Diego y Dieguito Fernando no tienen nada que ver con esto porque son muy chicos para entender la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol. No cambio, no hay, no hubo, ni habrá acercamiento", dijo el "Diez" en un audio a Jorge Rial, en referencia (sin nombrarla) a Claudia Villafañe. En tanto, Verónica Ojeda dijo que la ponía contenta que Maradona estuviera con sus hijas mayores. Maradona, a través de Marías Morla, le envió una carta documento Vero para fijar una audiencia en la Justicia para el próximo viernes.