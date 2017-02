Cantar folclore en el festival de La Salamanca, será para Silvestre una "prueba de fuego"

01/02/2017 -

"Silvestre canta folclore romántico". Así se llama el disco que lanzó, hace un mes, el cantautor argentino José Luis Rodríguez, nombre real de Silvestre. A este CD lo estrenará este domingo 5, cuando se presente en el Festival Nacional de La Salamanca. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el recordado cantante y actor habló de "este desafío enorme" que se planteó en su carrera, máxime aún que versiona a clásicos de Horacio Guarany, Atahualpa Yupanqui, Eladia Blasquez, Andrés Chazarreta, Jaime Dávalos y Hamlet Lima Quintana.

¿Qué te motivó versionar clásicos del folclore?

Los elegí desde el punto de vista autoral. Cada canción es una canción que, por ejemplo, a mí como autor y compositor me hubiera gustado escribir y componer. La mayoría de los temas elegidos son zambas. Lo hice porque son las que mejor se adaptan a mi estilo y con un toque de modernidad, porque no hay bombos sino baterías.

¿El folclore estuvo latente en vos o salió de casualidad?

Tenía pensado incorporar a mi repertorio el folclore pero no que saliera el disco. Además, yo vengo de una generación donde me crié escuchando a Los Chalchaleros, Los Fronterizos y Los Hermanos Ábalos. El folclore siempre estuvo incorporado a mi música. Si bien, a fines de los 60, yo arranqué con el rock, a la influencia del folclore, como también la del tango, siempre la tuve. He mamado, como muchos de mi generación, el tango y el folclore desde muy chico. A los 6 años yo ya he cantado folclore, desde "Lunita tucumana" hasta "Zamba del grillo" y "Sapo cancionero". Cuando uno llega a cierta edad, lo que uno pretende es darse los gustos y, sobre todo, respetar el género. Hice un disco moderno respetando la esencia del folclore. Hasta que no me suba al escenario "Jacinto Piedra", del Festival Nacional de La Salamanca, y esté frente a frente con el público, nada puedo decir. Ahí va a ser la prueba de fuego.

¿Debutas en La Salamanca presentando a "Silvestre canta folclore romántico"?

El disco tiene un mes de salida a la venta. Y será la primera presentación oficial que haré de este CD en La Salamanca. Voy a estrenar parte del disco, porque no lo voy a cantar todo, en La Salamanca. Así que va a ser un desafío. Además, voy a interpretar temas que me han consagrado, como "Ana". No voy a poder renunciar a eso pero, fundamentalmente, estoy apuntando a promocionar este disco de folclore porque, realmente, me parece muy digno. Está hecho con muchísimo cariño, con respeto por el folclore y por los grandes autores que estoy cantando, donde me tomé el atrevimiento de poner dos canciones mías. Son "Imagínate mis manos", que le puse ritmo de huayno, y fue cortina de una telenovela de Grecia Colmenares en la década del 90. El otro tema es "Los verdaderos amigos", que la grabé con Bruno Arias. No me quería morir sin grabar algo que sea mío.

¿Fue casualidad o causalidad haberlo elegido a Bruno?

Me gusta mucho su música. Es muy contestatario y tiene temas muy piolas. Es muy andino y de reivindicar lo carnavalesco. Me gusta mucho la onda que tiene y de allí que lo elegí. "Los verdaderos amigos" tiene una hermosa poesía que encajaba perfectamente grabarlo con un músico como Bruno. Fue una experiencia muy linda, enriquecedora. A Bruno lo conocí, en el 2009, en un boliche de Mar del Plata, cuyo dueño es amigo mío. Cuando yo llegué lo vi a mi amigo conversando con una persona de pelo largo. Cuando me lo presentó me dijo que era Bruno Arias.

¿Cómo has vivido la convocatoria para un festival donde prima la diversidad musical?

Es lindísimo. Me siento honrado que el señor intendente de La Banda, Pablo Mirolo, me haya convocado para estar en este festival, uno de los top del país. Subirse a ese escenario (por el "Jacinto Piedra") no es para cualquiera. Yo estoy con mucha expectativa. Que yo incursione en el folclore es un privilegio y un lujo, un privilegio y un lujo en tanto y en cuanto tenga una receptividad por parte del público. La prueba de fuego va a ser, sin dudas, el festival de La Salamanca. Nos pondremos a consideración del público, que es el gran soberano.