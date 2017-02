Fotos Pachano: "El Chaqueño Palavecino es un burro, dice estupideces"

Hoy 08:46 -

Durante la presentación del Chaqueño Palavecino en la Fiesta Nacional del Chamamé, el músico hizo polémicos "chistes" sobre el escenario entre canción y canción como "¿Por qué estás tan lejos vos? Si no tenemos la peste rosa nosotros...". De entre muchas críticas que recibió, salió al cruce Aníbal Pachano.

"Un tipo grande no puede decir esas boludeces. Tiene que retractarse, porque es un papelón nacional que diga eso", subrayó Pachano en diálogo con La Once Diez, Radio de la Ciudad.

"Tiene que retractarse en nombre de todos los que padecemos HIV", agregó respecto al término peyorativo en que Palavecino se refiere a la enfermedad. "Es un burro que no entiende nada. Es un señor con problemitas. Se golpeó la cabeza, o la damajuana que le dieron era de cuarta", disparó.

Pero no quedó ahí, luego continuó: "Es un cuadrado, y por eso hace chacareras... ¿Por qué no mira el placard que tiene? Porque tampoco tengo muy claro lo que le pasa con su placard. ¿Por qué se preocupa del placard de los demás?". "No se puede creer que en este momento del siglo alguien diga semejante barrabasada. Tal vez se le salió el represor que tiene adentro", concluyó el director teatral y coreógrafo.