La tendencia para la compra de útiles escolares: en grupo y online

Fotos Compra de útiles ecolares

Hoy 09:16 -

Algunas madres organizadas dejan armada la mochila en diciembre, antes de irse de vacaciones. Otras son de las que aprovechan las vacaciones para comprar los útiles para el año siguiente. También están las que empiezan febrero recorriendo librerías mayoristas o basando sus compras en los descuentos de las tarjetas y supermercados.

Hubo alguna que se sumó a las compras comunitarias de libros y uniformes, y quien compró online en una librería con precios mayoristas que publica las listas de útiles de la mayoría de los colegios de la zona.

La canasta escolar llega con aumentos de hasta 40% y cada vez son más los padres que se las ingenian y buscan estrategias alternativas.

Desde compras mayoristas, comunitarias, en el exterior hasta online. Todo vale a la hora de ganarle la carrera a los aumentos, que según la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla) son del 25% y según los padres, del 40%.

En promedio, la compra de útiles significa unos $ 1700 por hijo. Si a eso se le suma la adquisición de mochila, el gasto llega a los $ 2500 per cápita. Agregarle los uniformes, guardapolvos y libros llevará el número hasta los $ 4500. Por eso, la estrategia es fundamental.

Una mamá de dos nenas de 7 y 9 años, todos los años, apenas terminan las clases y recibe las listas de materiales del colegio, se dedica a armar la mochila del año siguiente. "Es la mejor manera de no ser víctima de la suba de precios", dice.

"Aproveché que viajamos a Chile y le compré todo allá, que estaba mucho más barato. La ventaja es que ya tengo todo y no debo correr a último momento", contó la madre de una nena que empieza primer grado.

Te recomendamos: Las cinco noticias destacadas para este miércoles

"Yo todavía no fui, pero este año tengo pensado hacer como vengo haciendo desde hace algún tiempo. Voy a los mayoristas que venden todo a precios muy convenientes y por pequeñas cantidades. Aprovecho y compro para todo el año", asegura una madre de tres hijos en edad escolar.

Carolina Brunoldi, gerente de marketing de BIC, fabricantes de lapiceras y útiles, sostiene que a la hora de las compras de la vuelta al colegio: "hay una tendencia del consumidor a planificar más. Se incrementaron las ventas en diciembre. También vemos que los padres tienden a fragmentar la compra en distintos canales, como supermercados o mayoristas, en busca de ofertas y precios más convenientes".

Son muchos los padres que optan por las compras comunitarias. "Por supuesto que cuando estaba en la playa, en enero, de vacaciones, y me empezó a sonar el WhatsApp de las madres del colegio, un poco me estresé. Pero después vi que se estaban organizando para la compra comunitaria de los libros. Y la verdad es que el ahorro era significativo y me sumé", contó la madre de mellizos de 8 años.

Hay librerías que tomaron nota y se actualizaron a la demanda de los padres, de comprar juntos para conseguir mejores precios, y les ofrecen la posibilidad de resolver todo con un clic.