Tinelli quiere a María Sharapova en el "Bailando 2017"

Si bien se auguraba que este "Bailando 2017" iba a escasear en figuras internacionales, parece que Marcelo Tinelli está decidido a volver con todo a la pantalla chica, y ya contactó a una celebridad mundialmente famosa: María Sharapova.

En efecto, el conductor tuvo una serie de intercambios en Twitter con la tenista, y dejó abierta la posibilidad de incorporarla al certamen.

Todo empezó con un mensaje de Pablo Layus, quien consiguió un audio de la ex número uno de la WTA.

"Atento Marcelo Tinelli, ¿escuchaste este audio de Sharapova?", preguntó el movilero de "Intrusos", junto a un mensaje de la rusa.

"Hola Marcelo Tinelli, soy María Sharapova. ¿Cuándo empieza el 'Bailando'?", pregunta la también modelo en perfecto español.

Enseguida, Marcelo Hugo recogió el guante e hizo la invitación. "¡Que venga al 'Bailando'!", escribió en la red social.

La respuesta de la deportista no tardó en llegar. "Que bueno que recibiste mi mensaje de voz. Necesito trabajar mi español", apuntó, en inglés.

"Hola María. ¿Sabés bailar? Te quiero bailando en mi programa", replicó Tinelli.

"Necesito práctica, mucha", manifestó Sharapova. "¿Quizás en el 'Bailando 2020'?", agregó.

Recordemos que la tenista de 29 años fue suspendida por 15 meses por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por haber tomado meldonium, un medicamento incluido desde enero en la lista de productos prohibidos.

Sharapova, que viene de perderse los últimos Juegos Olímpicos de Rio, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, regresará al circuito el 26 de abril en el torneo de Stuttgart.

