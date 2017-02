Fotos Denuncian a Gómez Centurión por "apología del delito"

Hoy 12:32 -

La justicia federal recibió este miércoles la primera denuncia formal contra el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por el delito de "apología del delito" a raíz de sus declaraciones sobre la última dictadura militar, que causaron fuertes repudios desde el propio seno del Gobierno.

La denuncia realizada el primer día hábil luego de la feria judicial de enero, quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, luego del sorteo realizado en la Cámara Federal.

Los denunciantes son la diputada nacional Delia Beatriz Bisutti y el abogado Sergio Zurano, quienes pidieron que se investigue a Centurión por el supuesto delito de "apología del delito".

Bisuti es ex detenida-desaparecida en el campo de concentración conocido como "Sheraton" que funcionó en la Comisaría de Villa Insuperable, dependiente del Ejército Argentino. Es viuda y su esposo fue detenido-desaparecido por la dictadura militar (1977).

La presentación judicial asegura que "Gómez Centurión defiende la dictadura afirmando que no hubo un plan de exterminio, que no hubo genocidio, que se trató de una defensa institucional con algún que otro exceso" y agrega que "las palabras del funcionario público denunciado deben ser juzgadas con mucha más severidad que la de un ciudadano de a pie, ya que su supuesto predicamento, el lugar donde fueron expresadas y su inevitable y buscada difusión, contradicen, no sólo los fallos de la Justicia sino los más elementales derechos humanos".

"Gómez Centurión justifica, defiende y exalta la comisión de delitos de lesa humanidad repudiados por todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo", afirma la denuncia.

Según el escrito, "negar la existencia de un plan sistemático y definir al Terrorismo de Estado como "una reacción desmedida", además de atacar la memoria del pueblo argentino, contradice a decenas de fallos judiciales de todos los tribunales del país en los que se juzgaron crímenes de lesa humanidad, y que han referido la existencia de un plan de exterminio. El funcionario justifica y defiende el procedimiento empleado, como respuesta en una guerra".

Vale recordar que el domingo pasado, Gómez Centurión rechazó públicamente la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la última dictadura militar y minimizó el número de desaparecidos.