Cristina Kirchner apeló procesamiento

01/02/2017 -

Cristina Elisabet Kirchner apeló el procesamiento que recibió a fin del año pasado como integrante de una asociación ilícita en la causa por las irregularidades en las obras públicas viales que recibió el empresario detenido Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que también apelaron Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner–, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Néstor Periotti y otros tres ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Todos fueron procesados por el juez federal Julián Ercolini por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en la que desde sus cargos de funcionarios favorecieron ilegalmente a Báez con obras públicas viales que el empresario recibió para realizar en Santa Cruz.