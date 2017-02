Arribas informará al Congreso por los casos Odebrecht y escuchas

Fotos INTERPELADO. Arribas responderá sobre posible filtración de escuchas.

El titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, concurrirá hoy al Congreso para responder sobre las denuncias que lo vincularon con un caso de corrupción y por la filtración de unas escuchas telefónicas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández.

De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, el funcionario se presentará ante la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Juan Carlos Marino.

La reunión, que fue convocada para las 12 en el ex edificio de la Caja de Ahorro que depende del Senado, será a puertas cerradas de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

Según trascendió, Arribas deberá responder sobre la denuncia que lo vincularon con el escándalo de las coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht.

Pero, además, deberá responder sobre la filtración de una escucha telefónica en la que la ex presidenta Cristina Fernández le pregunta al ex jefe de los espías, Oscar Parrilli, por las causas que le "armaron" al ex agente Antonio Stiuso.

"En principio sólo vamos a escuchar la declaración de Arribas, pero si la oposición pretende algo más lo debatiremos", advirtió el macrista Daniel Lipovetzky.

Según trascendió, el funcionario fue citado a concurrir al Congreso a partir de un pedido realizado por diputados del Frente para la Victoria (FpV).