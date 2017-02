Stiuso pidió separar al juez del caso contra Cristina y Parrilli

Fotos SOLICITUD. El ex espía Stiuso pidió también ser querellante.

02/02/2017 -

El espía Antonio ‘Jaime’ Stiuso pidió que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi sean apartados de la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli por las escuchas en la que se hablaba de la presunta intención de ‘armarle’ causas al ex hombre fuerte de la ex Side.

‘He sido víctima y eso (las escuchas) demuestra la persecución que ha habido en este tiempo’, sostuvo el ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado en su escrito presentado ‘a título personal’ en los Tribunales de Comodoro Py 2002.

Se trata de la denuncia que impulsó el fiscal Guillermo Marijuan, a raíz de la conversación que mantuvieron Parrilli y la ex presidenta en donde se aludía a causas que le habían ‘armado’ al espía.

Según indicaron fuentes judiciales, Stiuso reclamó ser querellante en la causa para tener acceso al expediente, pedir medidas de prueba y participar eventualmente en un futuro juicio oral.

Trascendió que Stiuso argumentó que Casanello no debe investigar la denuncia hecha contra Cristina por el fiscal Marijuan porque ya fue apartado antes de otra causa que involucraba al espía por supuesto enriquecimiento ilícito.

Ante ello, Jaime Stiuso puso en duda la imparcialidad del magistrado, mientras acusó a Picardi de haber sido funcionario del Ministerio de Justicia en la época en que se redactó el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la Amia, luego declarado inconstitucional.