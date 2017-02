CFK y demás imputados de la causa obra pública apelaron procesamiento

Fotos PROCESADOS. También fueron embargados por $ 10 mil millones.

02/02/2017 -

Todos los imputados por las supuestas irregularidades millonarias en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo, incluida la ex presidenta Cristina Fernández, apelaron sus procesamientos dictados a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini.

Entre quienes presentaron las apelaciones figuran el ex ministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido y el detenido empresario Lázaro Báez, quien resultó adjudicatario de parte de los contratos de obra pública durante el anterior gobierno.

También, pero desde la acusación, apeló el fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a la falta de mérito que favoreció a Abel Fatala, quien fue subsecretario de Obras Públicas.

En relación con Cristina Fernández, el escrito de apelación fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, directamente ante el juez Ercolini, para su posterior elevación a la Cámara Federal.

Será la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia, la que deberá revisar la decisión de Ercolini.

Si bien no trascendió aún el escrito, la ex mandataria argumentó que no existió una asociación ilícita y que ella, particularmente, no tomó parte en las decisiones de adjudicación de obra pública, sino que se respetó un mecanismo establecido en las leyes de adjudicación de contrataciones por parte del Estado.

En la última semana de diciembre de 2016 la ex presidenta y otra docena de imputados fueron procesados por ‘asociación ilícita y administración fraudulenta agravada’ y embargados por diez mil millones de pesos.

Entre ellos figuran el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

También fueron procesados Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas; Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, que trabajaron en Vialidad, además de Mauricio Collareda (estuvo al frente del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur), Carlos Villafañe (anterior autoridad del organismo vial en Santa Cruz) y Raúl Villafañe, ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta.