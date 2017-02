Infante entregó 2.000 uniformes a Servicios Urbanos

Fotos ACTO. Los uniformes fueron para el personal de 11 centros operativos

02/02/2017 -

Hugo Infante entregó uniformes de trabajo a la Dirección de Servicios Urbanos, acompañado por el director de la dependencia, Luis Palferro, y los subdirectores de los distintos centros operativos pertenecientes al municipio capitalino.

El intendente expresó que "es una obligación por parte del Ejecutivo, proveer de ropa de trabajo al personal de las dependencias".

Recordó que "es una obligación de los empleados el uso de la misma ya que de esta manera el vecino reconoce a la repartición que pertenece y también ante cualquier siniestro que pueda ocurrir durante las horas de trabajo".

En este sentido, dijo que "afortunadamente estamos cumpliendo con la entrega de uniformes necesarios para que puedan trabajar, teniendo en cuenta que esta gente anda en la calle y estamos dando dos equipos de pantalón, camisa y botines por año. De esa manera estamos cumpliendo, y les pedimos por supuesto a ellos que usen los uniformes porque uno a veces los ve en la calle sin el uniforme y no es porque no lo tengan, sino porque no se acostumbran a usarlos. Por eso les obligamos a que los usen, por su seguridad, ya que tienen bandas reflectivas a la hora de andar en la calle".

La entrega fue para el personal de 11 centros operativos, siendo alrededor de 2.000 uniformes, que incluyen camisa, pantalón y botines.