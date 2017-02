Fotos Agostini: “Nunca me drogo”

02/02/2017 -

-¿Qué opinas acerca del posicionamiento que tiene la cumbia en los estamentos de la sociedad argentina?

-Estamos muy bien. Gracias a Dios cortamos con toda la discriminación, cortamos con todas las diferencias que, por ahí, en el género de la música tropical se generaba en la sociedad. Hoy la cumbia trasciende fronteras. Mi música se escucha en todos lados. La escucha gente con un poder adquisitivo muy grande y gente muy humilde también. Y estoy muy contento por esto y porque a la familia le gusta mi música. En mi caso, yo estoy agradecido a Dios y a la vida por esta bendición de poder ser parte de la música tropical.





-¿Te tocó pelearla duro para hacer conocer tu estilo de música?

-No, no. Lo de "La Ventanita" (tema musical que lo consagró cuando formaba parte del grupo "Sombra" y lo elevó a la cumbre de su carrera) tuvo una aceptación masiva, fue muy imponente, muy groso y fue el puntapié para seguir adelante. Dios y la gente me siguieron acompañando después de "La Ventanita". Como solista me fui manteniendo y sigo tratando de hacer lo mismo, con el mismo estilo y haciendo bien las cosas en función a la salud, en función a mi personalidad. Soy la misma persona de siempre, con el mismo cariño y respeto hacia la gente y con la misma salud. Soy un tipo sano, no tomo, no fumo, no me drogo, nunca me drogué en mi vida, nunca nada que tenga que ver con cosas que sean tóxicas y, como argentino, como cantante-músico y como referente, dar el ejemplo primero para mis hijos y después para toda la gente que me sigue.





-Cuando conversas con los padres o los chicos ¿es ésta la temática que te consultan?

-Escucho muchas historias y cuando puedo colaboro. Estuve reunido con gente de Pura Vida, institución que trabaja sin fines de lucro para ayudar a gente que necesita. Estoy con proyectos de colaborar con causas nobles y con transparencia. La idea es brindar show para ayudar. Es un gesto de agradecimiento que tengo para con tanta gente que me ha venido acompañando a lo largo de estos 25 años de carrera.





-Cuánto dignifica ser parte de estos proyectos altruistas.

-Totalmente. Ojalá que la Argentina en general se contagie. A veces, se puede esperar más de la gente humilde que la pudiente. La idea es que todos se contagien con las ganas de colaborar para poder salir adelante. Jamás pienso defraudar a mi gente porque mi mentalidad, esencia y autenticidad es ser del pueblo. Siempre busco las formas de dejar mi corazón por ellos en cada escenario.





-¿Qué rescatas en lo andado durante estos 25 años?

-El recuerdo maravilloso, de la gente. Gracias a Dios tengo una carrera que, por la conducta, ha sido impecable. No me voy a poner a cuestionar mi trabajo discográfico, que uno anduvo mejor que otro, sino que rescato y destaco el amor, la admiración y toda la buena energía de la gente.