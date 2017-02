El "Chaqueño" Palavecino pidió disculpas, pero Pachano lo destrozó

02/02/2017 -

Oscar "Chaqueño" Palavecino pidió disculpas por sus dichos durante el cierre del Festival Nacional de Chamamé, realizado en Corrientes. El cantante folclórico quedó en el medio de la polémica y hasta recibió una denuncia ante la filial provincial del Inadi de parte de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, por considerar que tuvo expresiones "homofóbicas y sexistas". Las repudiadas declaraciones de Palavecino fueron por hablar de ‘la peste rosa" en referencia al Sida hasta burlarse del peso de algunas mujeres. Tras los fallidos dichos llegaron las disculpas: "Si ustedes ven el video, ven como nos divertimos. No es lo que se dice. Será que uno es noticia. Al que ofendí, le pido mil disculpas. Yo no hablé para ofender a nadie".

"Si es por lo de la mujer, en realidad, soy un protector de la mujer -afirmó-. Somos los que les cantamos a las mujeres. Si es por el lado del homosexual, jamás me meto. Al contrario, hay muchos homosexuales que bailan conmigo y adonde van, bailan, bailan un tema adecuado o en el folclore. No hubo ofensa, que quede claro. No quise ofender a nadie. Si cayó mal lo de uno, pido disculpas".

Por su parte, Aníbal Pachano lo destrozó: "Un tipo grande no puede decir esas bolu... Tiene que retractarse en nombre de todos los que padecemos VIH. Es un burro que no entiende nada. Se golpeó la cabeza, o la damajuana que le dieron era de cuarta".