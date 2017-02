Laurita, tras pasar la noche con Fede Bal: "Me hago cargo"

02/02/2017 -

Laurita Fernández vuelve a estar en el centro de la escena, y no solamente por las imágenes que aparecieron en las que se la ve salir del departamento de Fede Bal, junto al actor, sino también por la revelación que hizo Carmen Barbieri, mamá de Fede, de que la quiere a ella y a su hijo para una comedia en el 2018.

El encuentro comenzó el lunes a la tarde y terminó el martes al mediodía cuando ella lo llevó al aeroparque Jorge Newbery para que volviera a Córdoba, donde está haciendo temporada.

Consultada sobre esa filmación que los muestra juntos, la bailarina admitió que pasó algo entre ellos. "No hay ningún romance, es lo que vieron, ni más ni menos. Pero sí quiero aclarar que lo que pasó sucedió ahora y no hace un año. Si hace un año no apareció ni una imagen y ahora sí es porque pasó ahora, y yo me hago cargo, no tengo problema", se excusó Laurita en Los Ángeles de la Mañana.

Recordemos que Barbie Vélez acusó en varias oportunidades a la bailarina de haberse acostado con el actor cuando ella todavía estaba de novia con el hijo de Carmen Barbieri.

El sueño de Carmen

En tanto, Carmen Barbieri anunció que producirá una comedia musical en 2018 y quiere que su hijo y la bailarina trabajen para ella, quien contó también que quiere subirse a las tablas de esa obra. Contundente, lanzó: "La gente me quiere ver de nuevo con Santiago, pero yo no me subiría al escenario para hacer una obra con él". Carmen Barbieri además de actuar oficia de productora.

Recordemos que actualmente dirige dos obras: "La Revista de Mar del Plata" (donde el que protagoniza es Santiago) y La Revista de Carmen en Carlos Paz, donde ella es la protagonista.

Pero nada la detiene y con todo su potencial ya está pensando en el espectáculo para la próxima temporada: "Quiero armar una obra con Fede, mi hijo, y Laurita Fernández. Se trata de una comedia musical cuyos derechos quiere comprar, para lo cual debería seguir con Juan Alzúa y buscar un productor más, ya que se trata de una pieza con mucho despliegue".

Pero Carmen no sólo se encargaría de la parte artística, sino que también subiría al escenario: "Me gustaría actuar, porque hay una abuela de noventa años que muere en el primer acto y canta un tema maravilloso en el intervalo".

Acerca de lo que dijeron los ex Bailando de la idea, cuyo nombre la capocómica no quiso develar, contó: "Él ama esa comedia y ella me llamó: ‘¡No me digas que es tal porque Fede se la pasó hablando de esa obra todo el año!"

Laurita, en una novela

Además, Laurita comenzó a grabar su participación en la tira de Pol-Ka "Quiero vivir a tu lado" y compartió su felicidad en las redes sociales. La noticia hizo saltar a Marielita Mimi, la panelista de "Confrontados" y pareja de Luciano el Tirri, que alertó a las esposas de los actores de la serie en la que participan Paola Krum, Mike Amigorena y Florencia Peña. "Ojo a las que tienen a sus maridos en la nueva tira del Trece. Las esposas de los actores que trabajan en Pol-Ka, ahora acompañan a sus maridos al laburo", escribió la morocha en Twitter.