Fotos CONTINUIDAD. Es lo que está teniendo Martín Zapata con Gustavo Coleoni de DT, algo que le faltó en el ciclo anterior que comandó Marcelo Fuentes.

02/02/2017 -

Martín Zapata había tenido pocos minutos con Marcelo Fuentes como entrenador, pero con la llegada de Gustavo Coleoni su situación cambió. El experimentado volante entrerriano volvió a tomar protagonismo en Central Córdoba y se perfila como uno de los titulares del ciclo del "Sapito".

"Uno siempre pelea y lucha para ganarse un lugar. El semestre pasado me tocó jugar poco, pero uno siempre mira para adelante y doy vuelta la pagina. Hoy me encuentro con otro cuerpo técnico y trataré de hacer lo mejor. Lo que pasó, ya está. Me tiene sin cuidado", dijo Zapata en diálogo con EL LIBERAL, tras la práctica matutina de ayer. "He tenido mis oportunidades. He jugado y no he jugado, acepto las decisiones como profesional que soy, pese a que algunas veces no las comparta. Uno las toma para aprender, más allá de que no esté de acuerdo. Ahora estoy en una situación distinta, con otro cuerpo técnico, y trataré de dar lo mejor como siempre lo hice en mi carrera y ganarme un lugar", agregó.

Ante la incertidumbre en torno al inicio del torneo, el Ferro jugará dos amistosos. Mañana, un equipo alternativo visitará a Gimnasia y Tiro de Salta. Y el domingo, los titulares, ente los cuáles estará Zapata, recibirán a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, desde las 20.

"Estamos pensando en seguir mejorando, poniéndonos bien y con estos amistosos buscar el mejor ritmo futbolístico, mientras esperamos la decisión de cuándo puede arrancar. Lo tomamos con la seriedad necesaria, para mejorar y perfeccionar lo que el cuerpo técnico nuevo quiere, en base a eso son los amistosos y ojalá le podamos sacar el jugo para que después se vea plasmado en el torneo", comentó el volante al respecto.

Para Zapata es importante este tiempo para seguir conociendo al cuerpo técnico de Coleoni. "Tenemos un tiempo más para perfeccionar lo que quiere este cuerpo técnico nuevo. Trataremos de mejorarlo y llegar con los conceptos más claros a que si hubiese empezado el torneo el fin de semana pasado", señaló.

El jugador nacido hace 37 años en la localidad entrerriana de Crespo se refirió también al apretado calendario que se vendrá por esta demora en el inicio, e hizo hincapié en la importancia de tener un plantel largo y competitivo.

"Va a ser duro, aún no se sabe cuándo empezará y, cuando lo haga, se va a ajustar el calendario. Pero nosotros confiamos en el plantel, es competitivo y largo, con dos jugadores por puesto. Seguramente habrá suspensiones, lesiones, cansancio, cambios tácticos, y creo que va a haber como para poder cubrirnos. Y ojalá sea de la mejor manera para afrontar estos seis meses que van a ser duros. Pero uno siempre piensa en positivo, en que las cosas se den de la mejor manera para terminar bien el semestre", concluyó el volante.