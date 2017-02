Fotos Escalofriante relato de la víctima del anestesista: "Me decía que me iba a matar"

"En un momento de la mañana, él empezó a temblar. Yo lo puse de costado y de repente me empezó a pegar. Empezó a decirme que me iba a matar y me empezó a pegar con fuerza en la espalda, a pegarme muy fuerte", relató Torres, quien vive junto a sus padres en Aldo Bonzi.

Si bien Billiris declaró a la justicia que no recuerda nada del ataque y que los golpes parecieron ser producto de un ataque de convulsiones, producto del consumo de drogas, Belén no comparte para nada esa teoría.

"Yo estaba igual de drogada que él y en ningún momento tuve una acción involuntaria", relató. Y agregó: "Yo me quería meter en el baño y al final me di cuenta de que no dejaba de pegarme. Entonces, salí afuera de la casa de él y empecé a pedir ayuda. Él seguía pegándome, diciéndome que me iba a matar. Me cagó a palos".

La joven todavía se recupera de los diversos cortes sufridos por vidrios rotos, de fisuras en un omóplato y en los huesos oculares de un ojo y de una perforación en un tímpano. De hecho, Torres aseguró que hoy recibirá la visita de un especialista, ya que de un oído no escucha nada.

Torres advirtió que de no haber sido por la ayuda del portero, quien escuchó sus pedidos de ayuda, hoy la historia se estaría escribiendo con un caso con final trágico. "Cuando salí al pasillo, empecé a gritar con toda mi fuerza '¡Que alguien me ayude!'. Se ve que alguien me escuchó, si no, hoy estaría muerta", afirmó.

"La verdad que no sé qué habrá desatado su ira. Lo único que sé es que yo lo pongo de costado pensando que se había pasado de mambo con la droga. Lo puse de costado y de repente él me empezó a pegar", dijo.

Además, la joven grabó un video desde la propia habitación del hospital en el que manda un saludo a quienes le enviaron mensajes de respaldo y en el que se puede percibir la brutalidad del ataque recibido.

La chica, residente en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, fue atacada por Gerardo Billiris durante las primeras horas del martes en el departamento del anestesista, ubicado en el barrio de Palermo.