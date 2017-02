FÚNEBRES | 3 de Febrero de 2017

Hoy 21:48 - FALLECIMIENTOS





- Casilda del Carmen Romano (La Banda)

- Marta Graciela Zerda

- María Cecilia Speck (Las Termas)

- Jeremías González (Las Termas)

- Isolina Teresa Pajón

- Dina Cristian García

- Asenciona Giménez (La Banda)

- Simeón Ybarra (Dpto. Figueroa)

- Antonio Benjamín García

Sepelios Participaciones

Sepelios Participaciones





GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Su esposa Mirta, hijas Ale y Marce, H. Pol. Rubén, nieto Matías y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Alejandra Garcia, tu hijo político Rubén Maldonado y tu nieto Matías Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus sobrinos Marcelo Molina y Zulma García participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. La Carrera de Biología del ISPP Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Marcela y Alejandra García y las acompañan en este difícil momento.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Señor ya está ante ti, recibelo en tu Reino. Imelda Trejo de Molina, Marcelo y Jose Luis Molina y sus sobrinos nietos Josecito y Francis Molina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Acompañamos a sus hijas Ale y Marce ante tan irreparable perdida; Liliana Hid de Lezama y sus hijas Gisela y Marianella Lezama Hid. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Esther Trejo y Silvina Frias amigas de su hija Marcela Garcia participan con profundo dolor la partida de su padre. Ruegan oraciones een su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Yo soy la resurección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá ". Los compañeros de sus hijas Marceela y Alejandra; Profesores; Julio Bravo, Jose Lugones, Carlos Dominguez y Susana Costas participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos de la Escuela Técnica N" 11 Independencia participan el fallecimiento del padre de la Profesora del Establecimiento, Marcela Garcia. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Su esposo Gerardo Coronel, sus hijos María Alejandra, Gerardo Agustín, hija pol. María Silvina, nietos Emilia, Agustín y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch; miembros del Consejo Gremial, Síndico; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona, gerente de áreas; subgerente de áreas, asesores de presidencia; médicos auditores, asesores legales; auditor interno; personal administrativo y de maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañera Alejandra Coronel.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Que tu luz brille para siempre. Tus compañeros de oficina que siempre te recordarán ; Mariana, Viviana, Maru, diego, Lujan, Gabi y Adela ruegan oraciones en su memoria. y por la paz de su alma.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Las compañeras y amigas de la promoción 1994 del Colegio La Asunción participan el fallecimiento de la madre de su amiga Maria Alejandra y acompañan a su flia. en su dolor.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Cacho; Tus compañeros y amigos del Servicio Militar te acompañamos en tan difícil momento. Rogamos a Dios por el descanso eterno del alma de tu querida esposa Dina.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Tu cuñado Roger Otreras, sus sobrinos Dr. Fabián Edmundo, Dr. Fernando Ramón, Dr. Álvaro Roger y Arq. José María Otreras participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Amigos queridos, Cachin, Alejandra y Tiny, hemos compartido muchos momentos de la vida y, en estos tan difìciles queremos que sepan que compartimos vuestro sentimiento, sufrimos por el dolor de la partida de Dina, un ser tan especial, con tanta grandeza interior, excelente esposa, madre y abuela, pero el designio divino dispuso llevársela a su Reino Celestial, pero tengan la tranquilidad y la seguridad que desde donde esté los cubrirá con su manto de amor ya que construyeron un lazo familiar afectivo tan fuerte que ni la muerte lo podra cortar. Jose Carabajal, Maria Rosa Obaid y sus hijos Matías y Mikaela rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Cachín y Flia.les enviamos un fuerte abrazo y deseamos que guarden recuerdos maravillosos que les den fortaleza para continuar para que transformen el dolor que ahora los acompaña en luz de esperanza. Sentimos mucho la partida de Dina. Mario Luis Seiler, Marcela Jerez y sus hijos Maxi y Stefano rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. "Dale Señor el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". Coco Díaz, su esposa Cristina e hijas Cecilia, Lurdes y Noelia acompañan a su querido amigo Cachín e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Nerio Homar Lencinas su esposa Selva Laplace, su hija Alborada y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Celia Laplace de Marcos lamenta el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Buen amigo, quien nos atenderá con tanta alegría, con tanta bondad, dando lo mejor de sí. Te recordaremos y te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Como lo que fuiste una gran persona. Participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su querida memoria. Laura Gómez de Paoletti, sus hijos Juan, Marta, Mirta y Eduardo. Sus nietos Rubén, Juan Manuel, Laura, Lourdes y Emanuel.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Descansa en paz! Roberto Gonzalez, su sobrina Sara Mabel Gerez y sus hijas Mabel, Eugenia, Virginia y Gloria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hermana Elena Ledesma, sus hijos Marisa, Eduardo, Marcela y Fabián, siempre te recordaremos con tu ser noble y solidario, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su sobrino Fabián Espeche y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por la paz de su alma y brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su sobrina Marcela Espeche y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su sobrino Eduardo Espeche y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan plegarias por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Señor ya está en tus brazos, dale el descanso eterno. Su sobrina Marisa Espeche, sobrino político Diego, y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su sobrina Adriana De Bairos, sobrino político Pablo, sobrinas nietas, Fernanda, Luján, Romina y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Mabel y Eduardo Ledesma y flia., Rita Ledesma y Marta Barrientos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida prima. Que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Hijos de Carlos Ledesma y Alba Espeche; Nancy, Carlos, Nelly y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Sé que Dios ya te recibió en su gloria porque fuiste una persona generosa, luchadora, buena hija, hermana y amiga. Acompañamos a Daniela y flia., en este momento de dolor, son los deseos de Nélida Gómez de Moyano y flia., e Irma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Grupo Renacer participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios por una pronta y cristiana resignación para su hermana Daniela y toda su familia.

LEGUIZAMÓN, SEIDA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Su sobrina Ana Mercedes Leguizamón, su esposo Luis Walter Frías y sus hijos Luisina y Ezequiel participan su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

MONTES, MARÍA TERESITA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Sus vecinos Alberto Morales y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTES, MARÍA TERESITA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Su ex compañera y amiga Élida Ache de Saad y su ex alumno Ariel Karim Saad la recordarán siempre con inmenso cariño. Lamentan su fallecimiento y expresan sus condolencias a la flia. Descansa en paz Teresita.

MONTES, MARÍA TERESITA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos Rubén y Elsa Castillo Carrillo, Silvia y Víctor Manuel Feijóo y Ricardo José y Patricia O' Mill participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUIS TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Matilde Bretillot de Jugo y Mirta Corvalán participan con pena el fallecimiento del amigo y vecino. Acompañamos en el sentimiento a toda su familia, en estos tristes momentos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Eduardo José Espeche Ruiz y Susana Brander de Espeche participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Mae en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Jorge Manuel Argañarás, María Susana Benavente y sus hijos Francisco, Santiago y María participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a Mae y Fernanda en tan doloroso momento. Elevo una oración a su memoria.

PAJÓN, ISOLINA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Sus hijos Silvia, Claudio, Marcela, H/p Inés, nietos Gastón, Lorena, Enzo, Fernanda, Mauricio, Claudio, Sabrina, Santiago, su hno. Daniel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 h en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

PAJÓN, ISOLINA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Cecilia Cuello, Alba, Juan Pablo, Anna Guadalupe y Hugo Molina (Jr.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre, de su hermana de corazón y amiga, Silvia Pajón.

PEREYRA, MARIO EMILIO (Chichilo) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. "Señor, recíbelo a Chichilo en el Reino Celestial para que goce de los bienes de la vida eterna. Compartimos el dolor de la partida con su esposa Norma, sus hijos y sus nietos. Pidiendo a Jesús y su Madre María, una cristiana resignación". Tus amigos Gringa Yanucci, Omar Campos y familia.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su amiga Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" acompaña con inmensa tristeza y profundo dolor a sus hijos y demás familiares, pidiendo a Dios les dé consuelo, paz y resignación. "Anita, siempre estarás en mi corazón". Elevo oraciones por tu descanso eterno.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. La Comisión directiva y Asociados del Centro de Jubilados y Pensionados Telefónicos de Santiago del Estero participan el fallecimiento de su asociada y colaboradora. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Mirta Marquesano y Juan Pablo Accinelli participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Anita y acompaña a sus familiares ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Miembros de la Fundación Mater Dei, representante y Apoderada Legal, equipo directivo, docentes, administrativos, alumnos y personal de servicio participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Sergio Sayago y de la Srta. Verónica Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Personal directivo, docente, administrativo, alumnos y de maestranza del Nivel Primario del Colegio Mater Dei participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus compañeros Sergio y Verónica Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Personal directivo, docente, administrativo, alumnos y de maestranza de la Educación Secundaria del Colegio Mater Dei participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus compañeros Sergio y Verónica Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/17|. Personal directivo, docente, administrativo, alumnos y personal de servicio del I.E.S. Mater Dei participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus compañeros Verónica y Sergio Sayago. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Su esposo Juan, hijas Valeria, Yessica e Ivanna, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 sala vel. Nº 2 SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d. ) Falleció el 2/2/17|. CP. Silvia Romero, Dr. Leandro Gamba y Dra. Daniela Vaca Japaze, personal médico asistencia, administrativo y de maestranza, del CePSI Eva Perón participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañera Lic. Verónica Coria.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d. ) Falleció el 2/2/17|. "Fuiste y serás un ejemplo de vida". Dr. Luis César Martínez, Dra. Liliana Belles de Sanmarco, Dra. María Contardi y demás compañeros de trabajo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d. ) Falleció el 2/2/17|. "Bienaventurados los que creen en Ti Señor, pues de ellos es tu Reino. Dale Señor el descanso eterno". Compañeros y amigos de Rayos X de la Clínica Yunes, acompañan a su hija Ivana y familia en este momento, pidiendo a Dios por el eterno descanso de su alma: Dr. Sánchez, Mónica, Daniel, Sonia, Cintia, Antonella, Gonzalo y Mariela.

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d. ) Falleció el 2/2/17|. Los amigos de su esposo Juan Coria participan con profundo dolor y lo acompañan en estos momentos: Camilo Nasif, Tuky Reyes, Ronald Garsez, Pedro Zavaleta, Hani Auad, Ricardo Ruiz, Liliana de Ruiz, Alba Silva, Fidelia Nuno, Sara Ramírezm Mela Leal Rojas. Ruegan una oración en su memoria

ZERDA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d. ) Falleció el 2/2/17|. Acompañan a su gran amigo Pelado Coria por la pérdida de su esposa, en estos momentos de dolor. Miguel y Sara, y sus hijos Gustavo y flia., Hilton y flia., Mikaela Garbi, Rosa Coria y Jonathan Coria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs.





Invitación a Misa

Invitación a Misa





ÁBALOS, FABIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/97|. Querida Fabi, gracias por todo el afecto, la alegría y el compañerismo que nos brindaste. Gracias por los inolvidables momentos compartidos. Que el Señor y su Santísima Madre te colmen de bendiciones y goces de la felicidad eterna. Eternamente en nuestros corazones y recuerdo. Te queremos y extrañamos mucho. Tu tía Irma Carabajal de Ferez, Mecha y Chochi Ferez, tu madrina Gringa Ferez de Zanni, tus sobrinos Marcelo, Ana Cecilia, Mauricio y Guadalupe Zanni invitan a elevar oraciones por su descanso eterno hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco de Asís.

ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus hijas Rocío y Natalia invitan a la misa a celebrarse hoy viernes a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Tu ausencia duele como el primer día de tu partida. Sabemos que Dios te ama y te ha designado un lugar especial junto Él, desde donde todos los días oras por nosotros. Sin lugar a dudas siempre estás. Por tus palabras justas y certeras que quedarán grabadas; por cada enseñanza por tu entereza y tu fuerza. Fuiste un ejemplo de lucha y eso nos llena de satisfacción. Tus hijos Any, Omar y Magalí Moyano, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/16|. Hoy se cumple 1 año de tu partida al Reino Celestial, a reunirte con nuestros padres y gozar de una vida plena. Tus hermanos, hijos, nietos, ahijados Ramón, Enzo y Carlita; Teresa y su compañera Mercedes invitan a la misa a celebrarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs.

LEDESMA, FELICIDAD DEL VALLE (Tía Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. "Hoy junto a los ángeles del Reino Celestial compartes la alegría y la grandeza de la paz y la luz infinita". Familia Catálfamo y Ledesma invitan a sus sobrinos y Cuca a la misa que se realizará en su memoria el 3/2/17 a las 21 en la Catedral Basílica.

YACHELINI DE MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maiteuchi, aunque el tiempo va pasando el recuerdo tan triste de tus últimos momentos siempre quedarán grabados en nosotros. Yo hubiera dado mi vida por verte bien y no perderte, pero no pude hacer nada, a pesar de haberte cuidado siempre. El dolor tan inmenso que hoy llevo, lo soporto como un atributo a tu querida memoria y se hará hasta que Dios quiera. Que descanses en paz mi querida hija. Tu madre Marisa invita a la misa a realizarse hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica.





Agradecimientos

Agradecimientos









Recordatorios

Recordatorios





CAPOVILLA, MARTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/15|. Al cumplirse dos años de su partida de este mundo al Reino de Dios, donde no existe tristeza ni dolor, su hermana Josefina Capovilla, su cuñada, sus sobrinos y amigos la recuerdan con cariño. Elevan oraciones en su memoria.





Responsos

Responsos









Traslado de Restos

Traslado de Restos









La Banda

La Banda









Sepelios Participaciones

Sepelios Participaciones





GEREZ, DOMINGO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Domingo: que sorpresa tu partida... que angustia ha producido, en los que te conocimos, este viaje al Reino de los cielos. Pero... estamos convencidos desde nuestra fe, que ya gozas de un descanso eterno al lado de Jesús y María. Eras un colaborador incondicional, siempre dispuesto a ayudar, porque la solidaridad era tu carta de presentación. La comunidad de la Virgen del Rosario de San Nicolás, dependiente de la Pquia. Santiago Apóstol, participa su fallecimiento y pide a Dios Padre consuelo para su familia.

GIMÉNEZ, ASENCIONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Sus hijos Flavia, Susana y Roger, hijos pol. Rubén, Alberto y Mabel, nietos, bisnietos y demás familiares partic. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. AMTAE CERTEZA ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Sus hijos Nancy, Rafael, Mónica, Mariela, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Carmen: Con gran dolor en el alma sentimos tu inesperada partida a la casa del "Señor". Vivirás por siempre en nuestro corazón. Su hermano político: Americo Acosta, su esposa Rosa Llanos, sus hijos José Luis y Victor Hugo.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Germán E. M. Brizuela y su esposa Alba Inés Fernández de Brizuela, Nancy querida tu mami ya descansa en paz, los acompañamos en su dolor a toda la familia.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Argentina Mateo de Brizuela, Dr. Rolando Martínez, su esposa María Inés Brizuela de Martínez e hijos e hijos Leonardo Cruz e Inés de los Ángeles Brizuela Argañarás acompañan en el dolor a Nancy y familia por el fallecimiento de su querida mamá y elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Familia Anglade Echegaray: Maqui, Mónica, Gonzalo y Rodrigo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Darwin, Zulema, Puli, Lucía, Daniela, Dante, Pablo, Silvia, María José, Alba y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su hija Nancy Acosta. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Lee Williams, Viviana Tarchini, su hijos Nakali y Lee participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su cuñado Carlos Acosta, Nélida Capilla, sus sobrinos Claudia, Evangelina y Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. ¡Querida Carmen Romano! Tus amigas: Reina Gómez, Marta, Mónica, Bebi, Coni, Sandra, Mirta, China, Berta, Elsa, Reina Ponce, Elsi; con las que compartiste momentos inolvidables, participan con profundo dolor tu partida.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Los compañeros de trabajo de la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de La Banda, de su hija Nancy, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan con cariño en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno". Su compadre Ítalo Orlando Paoletti, su esposa Mary Elena Azan y sus hijos participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos en tan difícil trance. Elevan una oración en su memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Hoy te despedimos por tu partida a la Casa del Señor, pero siempre estarás en nuestros corazones. Sus vecinos que siempre te recordarán. Reina Lazo y flia.; Nilda Altamiranda y Turi Cristina, Moni Altamiranda de Castillo y flia.; Marta de Figueroa y flia.; Choli Herrera y flia.; Graciela Herrera y flia.; Carlos Ramón Lezcano y flia.; Miguel y Luci Nicoleta y flia.; Roxana González y flia. y Sebastián Gramajo y flia.; Carmen Friedrich y flia.; Gisella Friedrich y flia. Don. Carlos Fernández. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Los ex compañeros de la Esc. Normal de su hija Nancy: Mariana, Carla, Clarita, Nancy, Angela, Norita, Charito, Noraly, Sandra, Miriam, patricia, Roxana, Víctor, José Luis, Pablo, Fernando, Fredy, Gustavo y sus respectivas familias, acompañan a su hija Nancy en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Invitación a Misa









Agradecimientos

Agradecimientos









Recordatorios

Recordatorios





TOLEDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Hay dolores que el tiempo no cura, solo te enseñan a vivir con él y eso me provocó tu partida, pasan los días y aquí sigo recordandote como siempre y tal vez con la ilusión absurda de encontrarte algun en entre la gente. Te recuerda con cariño tu hija Rosa Lía.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Hoy en tu cumpleaños te recordamos con amor y melancolía ¡Te extraño y te necesito tanto! ¡Más que nunca! Tu esposa Elena Andrea, hijos Claudio, Mariano y María Elena, hijas políticas Soledad y Calendaria.

VEDELAGO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Hoy en tu cumpleaños te recordamos con mucho amor y melancolia. Te extrañamo "Nono", pero sabemos que desde el cielo nos estarás mirando. Tus nietos Milagros, Valentina, Fiorella, Bautista Vedelago





Responsos

Responsos





DÍAS, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/16|. Papá, un año pasó por tu partida y es como si solo te fuiste un momento. Quizás ese es el consuelo de todos los días. Pensar que te fuiste para después regresar, que me enseñes como recordarte sin que se me escapen las lágrimas, porque aunque siempre me acuerdo de los mejores momentos que pasamos, mi corazón y mi alma se paralizan con el dolor que me va creciendo cada día más. Es imposible no extrañarte, si todo se ve y se siente tan taro y tan vacío. Estoy segura que estás presente en cada paso que damos, porque puedo sentir que me tomas la mano cuando me siento mal. Vives y vivirás en cada uno de nosotros, que nunca te olvidaremos papá. Tu hija Blanca que siempre te va amar, tu hijo político Ángel, tus nietos Valeria, Lorena, Cristian, Emanuel, Florencia, Anabel, Rodrigo, Nahuel y su bisnieto Isaí y Angelito invitan al responso que se oficiará hoy 3/2/17 a las 8.30 en el cementerio La Misericordia.

DÍAS, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/16|. Tus hijos Dalmasio, Luisa, Blanca, Torentino, Antonio, Ramón, Betty y Mary invitan al responso que se oficiará hoy 3/2/17 a las 8.30 en el cementerio La Misericordia.

TOLEDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Hoy se cumple un mes de tu partida al Reino Celestial, sos mi pedacito de Cielo y la estrella más brillante allá arriba. La ausencia es solo física por que siempre vas a estar en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar. Su esposo, hijas, invitan al responso que se realizará hoy a las 19:30 hs en el Cementerio de Los Quirogas.





Traslado de Restos

Traslado de Restos









Interior

Interior









Sepelios Participaciones

Sepelios Participaciones





GONZÁLEZ, JEREMÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. La comunidad educativa de la escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" acompaña en el dolor a la flia Speck por la pérdida de su hijo político y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ROBLEDO, LUIS CABO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Directivos y Staff del Museo del Automóvil y Hotel Termas Uno participan con dolor su fallecimiento. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus familiares por la irreparable pérdida, aunándonos a ellos en estos momentos de profundo dolor y orando por su eterno descanso. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "Un ángel partió a la presencia del Señor", con profundo dolor la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", acompaña a la docente de este establecimiento Rita Speck y a su familia, en la irreparable pérdida de su hija Cecilia ex alumna de nuestra institución. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "Dios te llamó a su presencia querida Ceci", con profundo dolor Adriana Reguilón y flia. acompaña a la familia de Claudia y Rita Speck, pidiendo a Nuestro Señor que consuele sus espíritus y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna…más ha pasado de muerte a vida". Juan 5:4. La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija e hijo político de la Ex docente de nuestra institución y ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque muera vivirá.. Juan 11: 25 . Su ex maestro de primaria profesor Luis Eduardo Romero; esposa y madre participan con profundo dolor la partida repentina de Ceci; nunca olvidaremos tu sencillez, humildad y simpatía. Siempre vivirás en nuestros corazones. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA - GONZÁLEZ GEREMÍAS (q.e.p.d.) Fallecieron el 1/2/17|. "Un ángel partió a la presencia del Señor", con profundo dolor la comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", acompaña a la docente de este establecimiento Rita Speck y a su familia, en la irreparable pérdida de su hija Cecilia ex alumna de nuestra institución. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Enrique Hazam, su esposa Stella, sus hijos Exequiel, Jacqui y Guadalupe, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos en el afecto en estos momentos de pesar. Que El Señor de paz y resignación a su querida familia.

SPECK, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Prof. Celina Carrizo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Marcos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, SIMEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Su esposa Rosa, hijos Gustavo, Cacho, Alfredo, Ati y Muñeca, H. pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio De Pampa Muyoj Dpto. Figueroa. SERV. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





Invitación a Misa

Invitación a Misa





CORREA DE GÓMEZ, LUISA ADELA (Licha) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/17|. . "Yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mí jamás morirá". Su hija Silvia, nietos Gisella, Gastón, Julieta Gabriel, Emanuel, Luisina, Sonia, Germán, Andrés, hija política Blanca, su hermana Julieta participa con gran dolor su partida y celebra una misa en su memoria hoy a las 20,30 en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Las Termas.