Arribas se presentó ante la Comisión Bicameral del Congreso

03/02/2017 -

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, se comprometió con legisladores de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, a regresar en la primera semana de marzo para exponer sobre el manejo del área de escuchas telefónicas, durante una reunión reservada que desde el oficialismo se calificó de "excelente". En el caso de las presuntas transferencias por 600 mil dólares que recibió cuando residía en Brasil desde una cuenta suiza de parte de un cambista brasileño acusado de corrupción, Arribas no presentó certificados de las transferencias en cuestión y sólo reconoció, como hizo ante la Justicia, un pago de 70 mil dólares, que aparentemente sería por la venta de una propiedad. El presidente de la bicameral, el senador radical Juan Carlos Marino (Cambiemos), respecto del caso de corrupción que roza a Arribas puntualizó que "es un acontecimiento que sucedió en 2013, Arribas no estaba en la Argentina, no tenía domicilio legal en la Argentina" y destacó que lo que informó en la comisión es "lo mismo que ha contado en la Justicia". La diputada María Teresa García, del Frente para la Victoria, quien pidió la concurrencia de Arribas a la bicameral, apuntó que el titular de la AFI "desconoce el resto de las transferencias a las que refiere" la causa y señaló que "como el fiscal (Federico) Delgado ya pidió información a Brasil, vamos a esperar esas respuestas" antes de fijar posición.