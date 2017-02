Triaca aseguró que en el Gobierno no le ponen "número a la paritaria"

03/02/2017 -

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que desde el Gobierno "no" le ponen "número a la paritaria", por lo que enfatizó que en la discusión salarial "no existe techo". "Uno de los criterios que adoptamos es que las paritarias se puedan llevar de una manera libre. El Ministerio de Trabajo tiene que volver a tomar la función de arbitrar entre las partes, pero también le pedimos a las partes que sean conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad", sentenció. Consultado sobre si, tal como afirman algunos gremios, el Gobierno le pone un techo a la discusión salarial, respondió: "No existe techo. Creemos que la inflación va a ir bajando. No le ponemos número a la paritaria". "No nos excedamos en los pedidos ni tampoco verdugueemos a la gente. Hay que encontrar un equilibrio sano", enfatizó Triaca, quien además sostuvo que "si vamos bajando la inflación, si ya hemos resuelto Ganancias, eso hay que tenerlo en cuenta" a la hora de discutir paritarias. Triaca dijo que "tiene que haber una negociación en la que se refleje la realidad de la economía", a la vez que remarcó que en el caso de que el Gobierno no esté acertando con la inflación prevista para el 2017, que es del 17%, "hay una cláusula gatillo" para reabrir la discusión.