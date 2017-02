"Ver el sufrimiento de la gente que se dializa me llevó a donarle un riñón a mi marido"

Fotos ACTIVISTA. Alejandra Carabajal pertenece a la Asociación Trasplante y Vida de Santiago del Estero y brinda charlas sobre la donación.

03/02/2017 -

Alejandra Carabajal es una vecina bandeña que hace 14 años le donó un riñón a su esposo sin dudarlo. Hoy tiene 49 años y lleva una vida sana y normal, y cada día renueva su compromiso con los pacientes y familiares que están en lista de espera para realizarse un trasplante. Fue la primera persona que se inscribió al registro provincial de donantes de médula ósea. Le contó a EL LIBERAL que sueña con que la llamen en cualquier momento para que pueda donar médula ósea y dar vida en vida.

"Hace 14 años le doné un riñón a mi esposo que en su momento anduvo bien, ahora no está con vida. El trasplante anduvo bien, pero él tenía una enfermedad de base que era la diabetes y terminó complicando su situación. El trasplante solucionó uno de los problemas que él tenía", dijo Alejandra.

Ella es integrante de la Asociación Trasplante y Vida de Santiago del Estero (Atyvse) y aseguró que "no hay que tener miedo para donar’. ‘En su momento cuando tomé la decisión de donar, que es el desprendimiento de uno, no sabía nada de lo que se trataba. Y muchos me preguntan por qué lo hice. Entrar y ver el sufrimiento de la gente que se estaba dializando me llevó a tomar esa decisión sin saber nada de la donación. Hace 14 años no se hablaba de la donación como se lo hace hoy, y que aun así la gente no está concientizada. Hasta que nos pasa no tomamos conciencia de que hay otro ser que nos necesita", dijo emocionada.

Dar vida

En su mensaje hacia la comunidad, Alejandra dijo: ‘Los órganos no van al cielo, se quedan aquí y se pudren en realidad, hablando crudamente. Si nosotros podemos cambiar eso sería maravilloso. Más allá de que la familia está dolida por la muerte de ese ser querido, imaginarnos que puede vivir en otras personas es maravilloso; que el corazón de mi padre, hermano o hijo esté latiendo en otro ser es maravilloso’.

También llamó a los santiagueños a involucrarse y a desterrar los mitos. "Para que salga un donante cadavérico tiene que ser de una Terapia Intensiva, por eso hay que sacarse los mitos", dijo.

Contó que desde Atyvse dan contención a los que están en lista de espera y a los familiares, "quienes se preguntan qué le va a pasar si donan un órgano a familiar que se dializa". "Se vive perfectamente bien, no me acuerdo que me falta un órgano, vivo bien, como sano. Hago una vida normal, no me ha impedido nada tener un solo riñón", resaltó Alejandra.

Dijo, además, que "hay que contener al que espera el órgano y al que va a donar, porque hay personas que les cuesta tomar la decisión y tienen miedo. Pero la mayoría de los donantes que toman la decisión de una, somos como ‘locos lindos’ que nos aventuramos en eso. Esa decisión que uno la toma desde muy adentro, desde el alma, y sientes un cosquilleo algo especial cuando dices que has donado y has dado vida. Es decir, que le he dado la posibilidad a otra persona de que viva".

Por último, Alejandra resaltó que "donar es dar sin pedir nada a cambio. Es saber que alguien necesita y que ese ser que nosotros tenemos ya no tiene vida, que tiene muerte cerebral, tiene órganos que pueden vivir en otras personas, que sus ojos pueden ver en otra persona. Quizás vivan en jóvenes como Lautaro que tenían sueños y toda una vida por delante y lamentablemente hoy es un ángel en el cielo".