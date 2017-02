Fotos En Argentina 8.024 personas esperan un trasplante para seguir viviendo

03/02/2017 -

La donación de órganos es un tema sensible en la comunidad, que genera temor, pero también esperanza. La muerte del adolescente Lautaro Sabio (ver aparte) despertó en la sociedad argentina la concientización sobre la importancia de donar los órganos y que éstos puedan llegar a tiempo para salvar la vida de 8.024 personas de nuestro país que hoy están en lista de espera en el Incucai. Ante esta situación que conmocionó al país entero, el Dr. Jarma, titular del Centro de Ablación e Implantes de Santiago del Estero, reflexionó: "La población tiene que tener absoluta tranquilidad que cuando los pacientes en lista de espera y en situación crítica y desesperante necesitan trasplantarse con o en emergencia el sistema de salud da respuestas. Esto es importante porque no en todos los países ocurre esto. No sólo una respuesta efectiva brindando el tratamiento, sino con resultados altamente satisfactorios, que es lo que pasa en la República Argentina". Resaltó que "son casos muy complejos que requieren de recursos humanos muy capacitados y entrenados y grandes infraestructuras. Todos estos presupuestos básicos se dan en Argentina, así que en este sentido tenemos que estar contentos. Pero por otra parte, tenemos que decirle a la sociedad en su conjunto que los pacientes que necesitan de un trasplante son personas comunes como todos nosotros y a cualquiera nos puede tocar estar en una lista de espera y en una situación desesperante". Jarma subrayó que "el tema de la donación es para que nos informemos en forma tranquila y charlarlo en familia; se trata de tomar una decisión para después de la muerte, porque podemos ayudar a muchas personas". Con respecto al caso de Lautaro, el director de Caise dijo que "en estos casos de emergencia cardíaca es una carrera contra el tiempo, porque cada día que pasa te va sumiendo en una situación desesperante". El Dr. Jarma también hizo hincapié en que aún falta mayor concientización y que la gente se involucre más, poniéndose en el lugar del otro. "Afortunadamente, en los últimos años las emergencias se están cubriendo en un ciento por ciento, porque hay un avance claro en este sentido. Pero todavía hace falta que se genere más conciencia, no solamente en Santiago, sino en todo el país. Es mucha la gente que está en lista de espera y son muchos los casos que se podrían donar a partir de la muerte y no se efectiviza la donación", señaló.