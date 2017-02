Prosiguen los playoffs de los torneos de Ascenso y Primera

03/02/2017 -

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche cuatro partidos de playoffs de los torneos de Primera y Ascenso.

Por el Torneo de Primera, en Villa Mercedes, se enfrentarán Yanasus y Coronel Suárez.

Por el Torneo de Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Villa Constantina, El Rejunte vs. Armonía Básquet; en Polideportivo Nº 1, Parque Sur A vs. San José; en Coronel Borges, Borges B vs. Vélez de San Ramón.

Se recuerda a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa. El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido. Los árbitros no deberán manejar cronometro de partido ni de 24".