Trump toma pastillas para el colesterol y el crecimiento del pelo

03/02/2017 -

Con 70 años cumplidos el 14 de junio pasado, Donald Trump es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, según informan los medios de comunicación de aquel país haciendo mención de sus registros y archivos periodísticos e históricos.

La salud de los primeros mandatarios siempre es un tema de interés público, y en el caso de Trump existe el elemento adicional de la edad.

Hasta ahora no hubo ninguna presentación de documentos oficiales al respecto, pero en los últimos días fue el hasta ahora médico personal del magnate, Harold N. Bornstein, quien se encargó de ventilar el estado médico del presidente electo. Lo más notorio sin duda es la confirmación de que toma la droga finasterida para el crecimiento del pelo

El pelo de Trump es desde hace tiempo un tema recurrente en los chistes y memes que circulan respecto al presidente. El comediante Jimmy Fallon llegó inclusive a pedirle si podía ‘desarreglarle el pelo’ durante una entrevista que le hizo en su programa, y que se puede ver a los 50 segundos de un video que tuvo amplia divulgación durante la campaña electoral.

Bornstein, quien es el médico personal de Trump desde 1980, realizó cuatro entrevistas en la última semana, en las cuales enumeró la lista de medicaciones que toma de forma regular el presidente. Además de la finasterida, mencionó que el magnate toma rosuvastatina para controlar el colesterol y los lípidos, tetracycline para la rosácea (una condición que causa un enrojecimiento de partes de la cara) y una aspirineta diaria para disminuir el riesgo de infarto.

Bornstein apareció por primera vez en los medios en diciembre de 2015, cuando dio a conocer una carta en la que daba fe de la buena salud del en ese momento candidato republicano, llegando inclusive a decir que si era electo, sería el ‘presidente más sano de la historia’.

Consultado en esta ocasión por The New York Times y otros medios, afirmó que Trump se encuentra en un óptimo estado de salud, aunque no presentó ningún tipo de estudio.

