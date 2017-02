No la dejaron dar a luz en EE.UU. y tuvo un parto prematuro de cuatrillizos en Londres

03/02/2017 -

Una mujer nigeriana le debe 500.000 libras al Servicio Nacional de Salud inglés después de dar a luz a cuatrillizos en un hospital de la ciudad de Londres. La mujer de 43 años de edad, Priscilla, tenía la intención de dar a luz a los bebés en Chicago, Estados Unidos, donde vive su familia, pero no se le permitió entrar al territorio por no tener los papeles requeridos

Ante esto, Priscilla intentó regresar a Nigeria a través de Londres, pero comenzó a tener contracciones poco después de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow. Esto ocurrió en noviembre de 2016, tres meses antes de su fecha de parto programada. Fue llevada a un hospital británico, donde dio a luz a cuatrillizos. Desafortunadamente, uno murió poco después del parto, y otro el 28 de enero. Los otros bebes todavía están siendo tratados en la sala de cuidados intensivos neonatales del hospital.

El personal del hospital estima que la factura total para el nacimiento altamente complejo y el cuidado de los bebés ya es más de £ 500,000. El costo de tratar a un bebé en cuidados intensivos neonatales es de £ 20,000 a la semana.

Priscilla, que es una trabajadora de la salud en Nigeria, se encuentra actualmente en un albergue dirigido por una organización benéfica y no puede pagar la factura. Su esposo está en Nigeria, y no puede ir a Gran Bretaña para ayudar a cuidar de ella, ya que no tiene suficiente dinero para una visa o el vuelo.

Polémica por los gastos de salud de extranjeros

Peter Bone, un miembro conservador del parlamento británico, dijo: ‘Alguien que viene a este país debe estar obligado a obtener un seguro de viaje, por lo que su atención médica está cubierta’.

‘¿Por qué los contribuyentes deberían financiar a ciudadanos extranjeros para recibir tratamiento del NHS a un costo enorme?’, agregó

Los médicos británicos deben proporcionar atención médica de emergencia, independientemente de la nacionalidad de un paciente o la capacidad de pago.

En diciembre, el diario brítanico The Sun reveló que el número de turistas de salud con bebés en el Servicio Nacional de Salud se duplicó en dos años a más de 2100.

Se espera que el Departamento de Salud reclame 300 millones de libras esterlinas de pacientes extranjeros en el próximo año.