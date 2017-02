Deportivo REFUERZOS INDEPENDIENTE SE ASEGURÓ AL EX ROSARIO CENTRAL Y AHORA FALTA EL VOLANTE

Nery Domínguez firmó y esperan por Erviti

El volante ex Banfield no pudo firmar su contrato, pese a haber arreglado, porque el Rojo no cerró aún con Banfield el monto de resarcimiento. El DT Holan lo espera ansioso. Van por Gigliotti.

Por El Liberal

Fotos CONFIRMADO. Nery Domínguez se fue del Querétaro de México y firmó en Independiente. El presidente Moyano estuvo cuando el jugador puso el "gancho". 03/02/2017 - El mediocampista Nery Domínguez estampó su firma en el contrato que lo vincula con Independiente por un año, luego de haber debutado de manera extraoficial el lunes ante Racing, en el clásico de Avellaneda disputado en Mar del Plata, y es el primer refuerzo para el DT Ariel Holan. El futbolista ex Rosario Central llegó a préstamo de Querétaro de México y al cabo de los doce meses podrá quedarse si el conjunto de Avellaneda hace uso de la opción de compra, establecida en cuatro millones de dólares. Por otra parte se esperaba para ayer la oficialización de la llegada de Walter Erviti, pero el marplatense de 36 años deberá primero firmar en Futbolistas Argentinos Agremiados que no le reclamará la deuda que con él tiene Banfield. Erviti ya quedó en libertad de acción del ‘Taladro’ pero como el ‘Rojo’ se hará cargo de resarcir tanto al jugador como a la institución de Lomas de Zamora se espera dejar todo resuelto antes de la firma contractual. Al llegar Erviti en condición de libre, Independiente gestionará además la llegada de un tercer refuerzo para sumar variantes en su línea de ataque, debido a la preocupación del cuerpo técnico por la falta de gol. Los nombres apuntados son Emanuel Gigliotti, que juega en el fútbol chino, y también el ecuatoriano Jaime Ayoví, de Godoy Cruz de Mendoza. De concretarse cualquiera de estas incorporaciones podrá tomar forma la salida del delantero uruguayo Diego Vera, quien además de ser pretendido por Lanús podría continuar su carrera en el exterior. Finalmente, el mediocampista central Diego "Torito" Rodríguez, quien está lejos en la consideración de Holan, es pretendido por Vélez Sarsfield y por Newell’s Old Boys de Rosario.